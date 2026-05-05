En medio del proceso de reconstrucción futbolística de Universitario de Deportes, el nombre de Caín Fara ha emergido como una de las principales revelaciones del equipo. El defensor argentino no solo ha destacado por su firmeza en la zaga, sino también por su aporte ofensivo en momentos clave.

Fuera del campo, Fara también ha sabido ganarse el cariño de la hinchada. Un video que se viralizó en redes sociales lo muestra acercándose a los aficionados tras el último partido en Trujillo, firmando camisetas y tomándose fotos, incluso con un joven en silla de ruedas, en una muestra de cercanía que ha sido ampliamente valorada.

De sequía a explosión goleadora

El impacto de Fara también se ha sentido en el marcador. Tras la salida del comando técnico anterior, el zaguero anotó su primer gol en la goleada ante Deportivo Garcilaso y luego fue clave en la remontada frente a Nacional en la Copa Libertadores. Más recientemente, selló la victoria ante Juan Pablo II en Trujillo, consolidando una racha goleadora poco habitual para su posición.

Antes de su llegada a Universitario, el defensor de 32 años apenas registraba cuatro goles en su carrera. Hoy, ya suma tres con la camiseta crema. “Estaba con una sequía larga. Tuve muchas posibilidades pero no entraba. Por suerte ingresaron todas juntas”, comentó el defensa crema.

Caín Fara. (Foto: Universitario)

“Estoy en Disney”: la frase que lo resume todo

El propio Fara ha dejado en claro cuánto disfruta esta etapa en Universitario de Deportes. “Yo estoy en Disney, es toda una locura, están todos re locos acá”, afirmó. Además, destacó el papel de la hinchada en cada encuentro: “La gente lo contagia porque lo sentimos en la cancha y sacamos ese plus”.

De la mano del nuevo comando técnico liderado por Jorge ‘Coco’ Araujo, Universitario busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional. En ese camino, Caín Fara se ha convertido en una pieza clave para seguir soñando en la Copa Libertadores 2026 y el tetracampeonato.

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