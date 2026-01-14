El nuevo defensa de Universitario de Deportes, el argentino Caín Fara, eligió a sus jugadores preferidos entre los cuales se encuentran jugadores que enfrentó, compañeros de equipo e históricos.

En el “Vs de jugadores” que le hicieron en tienda crema, el zaguero escogió a jugadores como Leandro Paredes (el mejor que enfrentó), Nicolás Previtali (el mejor con el que jugó), Sergio Ramos (mejor defensor actual).

También eligió a Daniel Passarella como el mejor defensa de la historia en Argentina, al ‘Cuti’ Romero como el mejor defensor argentino de la actualidad y como jugador más rápido que tuvo que enfrentar, Diego el “Demonio” García.

Finalmente no podía faltar su máximo ídolo, y por supuesto el de muchos: Diego Armando Maradona, quien terminó ganando este “Vs de jugadores” frente a todos los demás.

Fara realiza la pretemporada 2026 junto al resto del plantel dirigido por el español Javier Rabanal, en el complejo Campo Mar ‘U’.

El equipo merengue se prepara para su “Noche Crema 2026″ que se llevará a cabo el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, donde enfrentará a la U. de Chile.