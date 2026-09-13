Universitario de Deportes venció 2-1 a Alianza Lima en Matute, con Caín Fara como uno de los destacados. El defensor resaltó la resistencia colectiva durante el clásico.

“Es una alegría inmensa, por cómo se dio. Lo luchamos y resistimos. Lo más lindo es para la gente, que fue al banderazo. Este triunfo es para ellos. Es una alegría enorme”, señaló Fara luego del encuentro a L1Max.

El zaguero argentino recordó que sus compañeros habían conseguido buenos resultados anteriormente en Matute y valoró especialmente su primera experiencia jugando un clásico como visitante.

“Sabía que mis compañeros fueron ganadores acá. Es mi primer clásico en cancha visitante y alegría por ganarlo”, manifestó. Fara también destacó la capacidad del equipo para resistir.

“Fue mérito nuestro poder aguantar y la que tuvimos con Lizandro pudimos ganar. Estoy feliz por él y por conseguir vencer”, concluyó el defensor crema.