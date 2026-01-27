La Noche Crema 2026 dejó una huella imborrable en Caín Fara. El defensor argentino, quien llegó esta temporada a Universitario de Deportes, expresó la profunda emoción que sintió al ser presentado oficialmente ante la hinchada en el Estadio Monumental.

A través de sus redes sociales, el zaguero confesó que durante la ceremonia vivió instantes difíciles de describir, marcados por la intensidad del momento y el significado personal que tuvo para él. “Anoche viví algo muy difícil de explicar con palabras. Hubo varios momentos en los que sentí un nudo en la garganta, donde se me cruzó todo por la cabeza: el camino recorrido, lo vivido en este último año y medio, todo lo que deseé este momento, este escenario”, escribió.

Fara también resaltó el impacto que le generó el ambiente creado por la afición crema y la identidad del club. “Fue como estar soñando despierto. La locura de la gente, la energía, el mundo Universitario, su identidad, su ADN… todo se siente, todo se transmite”, añadió el defensor.

Lejos de dejarse llevar solo por la emoción, el nuevo jugador de la ‘U’ aseguró que fue plenamente consciente de lo que estaba viviendo y que disfrutó cada instante, con la esperanza de que sea el inicio de una etapa exitosa.

“Fui consciente todo el tiempo del momento que estaba viviendo y lo disfruté de verdad. No sé si existen las palabras justas para describir lo que sentí, pero sí sé que fue algo mágico y que me voy a llevar conmigo para toda la vida”, señaló.

Finalmente, Fara agradeció el respaldo recibido y dejó un mensaje de unión de cara a la temporada que se avecina. “Gracias a la gente, al club, a mis compañeros y a todo lo que hace posible vivir noches así. Que sea el comienzo de un año lleno de éxitos juntos”, concluyó.