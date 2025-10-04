Camiseta morada de Sport Boys: precio, detalles y más sobre su estreno en Liga 1

Trionda, el balón que desafía la altura, el calor y promete salvar el VAR

Con un ‘eurocausa’, sin ‘vacas sagradas’ y diez Sub 23: Cómo se explica la lista de Barreto sin Tapia y con la vuelta de Valera

En el Callao, la fe también se lleva puesta. Sport Boys se sumó a la tradición de octubre con una camiseta que no solo cambia de color, sino de significado. El club chalaco presentó este viernes su nueva indumentaria morada, un homenaje al Señor del Mar, figura emblemática de la provincia constitucional y símbolo de esperanza para los porteños.

“En nuestra región vencemos las adversidades a fuerza de empeño y con mucha fe”, fue el mensaje con el que el cuadro rosado presentó su camiseta a través de sus redes oficiales. La piel conmemorativa ya se encuentra disponible en tiendas Marathon, en su web marathon.com.pe y en la Tienda Oficial del Mall Plaza Bellavista.

Pero la historia no se queda ahí. Este 2025, el Callao vive un hecho especial: además del Señor del Mar, regresará después de más de veinte años la procesión del Señor de los Milagros al primer puerto. Dos devociones, un solo sentimiento.

El estreno del uniforme será este sábado 4 de octubre, cuando Sport Boys reciba a Sport Huancayo por la fecha 13 del Torneo Clausura. Una cita donde el color de la fe se mezcla con el del esfuerzo, en una temporada que aún promete emociones para los hinchas rosados.

En cuanto a los precios, El Comercio pudo conocer que la camiseta homenaje se venderá a S/ 179 para hombres, S/ 149 para mujeres y S/ 129 para niños.

En el Callao, la fe no se apaga: ahora se juega, se suda y se celebra vestida de morado.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.