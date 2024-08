A pocos días de lograr su desvinculación de Universitario de Deportes, Christofer Gonzáles fue oficializado como jugador de Sporting Cristal, este sábado 3 de agosto del 2024.

“Agradecer a Joel (Raffo) por darme la posibilidad de volver, me siento muy feliz y emocionado de regresar a una institución que me dio todo y solo quiero disfrutar, para eso he venido”, fueron sus primeras palabras como jugador ‘celeste’.

“Trate de desvincularme de mi anterior club y ya conozco a los compañeros y me reencontraré con ellos. Sporting Cristal es una familia y los mejores años de mi vida los he pasado aquí, estoy muy feliz y emocionado. Físicamente, me siento muy bien”, indicó.

“Entré con muchas emociones encontradas, lindas expectativas en el torneo y lo que quiero es jugar. Sé que he venido a hacerlo. Estoy seguro de que ha sido el sentido de pertenencia que he tenido en el club lo que me motivo a volver. Mi felicidad está por encima de todo”, agregó.

“El cariño y el amor desde que llegué a Sporting Cristal, sé que los hinchas no son ingratos y sé que será muy bonito”, finalizó.