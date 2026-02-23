Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gol de chalaca de Kevin Ruiz dio a CD Moquegua su primer triunfo del año ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1.
Por Redacción EC

CD Moquegua celebró un triunfo histórico en la Liga 1 2026 tras vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso, en un partido que se decidió con una joya de gol. A los 57 minutos, Kevin Ruiz se inventó una espectacular chalaca al recibir de espaldas al arco y elevar el balón por encima de la defensa rival, acción que terminó rompiendo el cero en el marcador y desatando la ovación en la tribuna.

