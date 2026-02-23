CD Moquegua celebró un triunfo histórico en la Liga 1 2026 tras vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso, en un partido que se decidió con una joya de gol. A los 57 minutos, Kevin Ruiz se inventó una espectacular chalaca al recibir de espaldas al arco y elevar el balón por encima de la defensa rival, acción que terminó rompiendo el cero en el marcador y desatando la ovación en la tribuna.

Ese tanto no solo significó la ventaja para el cuadro moqueguano, que hasta entonces no había podido sumar victorias en el Apertura, sino que también representó su primera conquista en la presente temporada del fútbol peruano. El partido, disputado con intensidad y poco juego ofensivo en el primer tiempo, abrió el camino para que el equipo sureño se alzara con tres unidades vitales ante un conjunto cusqueño que intentó reaccionar sin éxito.

En la conferencia tras el duelo, Ruiz destacó la mentalidad con la que su equipo encaró el compromiso. El mediocampista señaló que salieron “con la idea de ganar o ganar” y que el resultado reflejó ese propósito, subrayando que, pese al brillante remate, lo más valioso fue el aporte colectivo para conseguir el anhelado triunfo.