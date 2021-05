Conforme a los criterios de Saber más

“Hay un central peruano que es crack”. Era agosto 2012 y, tras su viaje a Argentina para observar un cuadrangular amistoso de la Sub20, Sergio Markarián regresó con un nombre en la cabeza. El uruguayo, entonces DT de la selección peruana, quedó sorprendido con un jovencito de 17 años que respondía al nombre de Renato Tapia. En ojos de alguien que había dirigido a 23 equipos, ganado 10 títulos y miles de jugadores vistos en 37 años de carrera; las palabras del ‘Mago’ no eran un elogio cualquiera. Eran una verdad que el tiempo se encargó de confirmar. Hoy, nueve años después y con 25 calendarios encima, el ‘Cabezón’ no solo es considerado un referente de la ‘Bicolor’, también brilla en la Liga de España, el cuarto mejor torneo del mundo según la Internacional Federation Football History Statistics (IFFHS).

No es central, aunque alguna vez se posicionó ahí. Es volante de primera línea, de marca. Y en ese puesto es una de las figuras más sobresalientes de esta temporada en el Celta de Vigo y la Liga española. De hecho, desde su llegada a la Madre Patria en julio del 2020, el peruano solo ha coleccionado buenas noticias: ganó tres veces el trofeo de Futbolista del Mes en el equipo gallego (octubre, enero y abril) y fue elegido tres veces como MVP del partido. Además, es el latinoamericano más revalorizado del campeonato español: pasó de valer 2 millones 400 mil euros a 20 millones , según Transfermarkt.

Evolución del valor de Renato Tapia desde su debut. (Foto: Transfermarkt)

Sus grandes actuaciones en el cuadro gallego no han pasado desapercibidos. La prensa local, los hinchas, su técnico y sus propios compañeros lo aplauden cada vez que pueden. Y ex-estrellas de fútbol mundial, que tuvieron un paso en el Celta, también. Santiago Cañizares, portero que atajó en el cuadro celeste entre 1992-94, conversó con Deporte Total sobre Renato y su primera temporada en España. La que debió ser de adaptación, ha sido la de revalidación.

“Se adaptó muy bien. Fue pieza clave en el Celta. Es el único centrocampista de corte defensivo que le permitió a su equipo volcarse en ataque teniendo las espaldas cubiertas por él. Es de los pocos que pueden jugar solos en esa posición. Sin duda ha sido un gran fichaje y tiene toda una trayectoria por delante en España ”, comentó el portero leyenda del Valencia y ahora analista deportivo en Movistar Plus y Cadena Cope de España.

Sobre lo que le depara al peruano, el también exarquero del Real Madrid dijo lo siguiente: “En este momento es difícil que los grandes clubes paguen traspasos por él. La temporada siguiente creo que seguirá en Celta, un equipo saneado que no tiene por qué vender . Además el equipo clasificará mejor si continúa en crecimiento con Eduardo Coudet como técnico”.

El crecimiento de Renato Tapia en Europa

Renato Tapia no debutó en el fútbol peruano. Se fue a Europa con 18 años recién cumplidos y no volvió más, aunque sueña con retirarse en Alianza Lima. Solo para defender la blanquirroja que tanto ama. Desde sus pruebas en el Twente de la Eredivise neerlandesa hasta estos días, el peruano ha tenido un crecimiento constante impresionante. Al punto de ser valorizado en 20 millones de euros y ser el peruano más cotizado actualmente .

En 2014, tras ser promovido al primer equipo del Twente tenía un valor en el mercado de 400 mil euros, en base al portal Transfermarkt. Hasta ese momento, nuestro compatriota había jugado 21 partidos en la Eerste Divisie, el ascenso en Países Bajos. A sus 21 años en 2016, se fue al Feyernoord costando 2 millones 75 mil euros: su cotización se había multiplicado casi por siete .

En el primer semestre del 2018, en su mejor momento en el elenco de Róterdam, su valor subió hasta 4 millones. Las cosas no salieron bien a finales de esa temporada, en la que bajó su cotización a 3 millones euros y fue prestado al Willem II.

El peruano superó la adversidad, volvió al Feyernoord, ya con un valor que bajó a 2 millones 400 mil euros, y se decidió la no renovación de su contrato. Con la ventaja de ser futbolista libre y contar con pasaporte comunitario, Tapia llegó al Celta de Vigo a coste cero. Una combinación de destacadas actuaciones, edad (25) y buenas críticas subieron su valor a las nubes: 10 millones de euros primero, 20 millones ahora .

Cinco cosas que quizá no sabías de Renato Tapia

1. Destinado a defender a Perú: Nació el 28 de julio de 1995, día en el que don José de San Martín declaró la Independencia de Perú en Lima. Y vivió su niñez en el distrito de San Luis, prácticamente al costado de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

De hecho, en 1996, la Videna construyó el complejo deportivo de fútbol. Un área total de 50 mil metros cuadrados en el que ahora Renato entrena cuando viene para defensar a la Blanquirroja.

2. Los premios de su abuelo: Como todo niño que nace en tierras sudamericanas, Renato Tapia empezó a patear un balón de fútbol al mismo tiempo que aprendía a caminar. Tenía tres años cuando se colocó sus primeros chimpunes. “Antes de que yo supiera que iba a ser futbolista, mi padre ya lo sabía. Él estaba convencido al cien por cien”, confesó el volante en una entrevista para Celta Media.

Renato Tapia formó parte de la Sub20 de Ahmed que estuvo a punto de clasificar al Mundial de la categoría en 2013.

Pero su padre fue su única influencia. Su abuelo también formó parte de esa base sólida para que se convierta en lo que es: un futbolista de élite. “Mi abuelo me daba 50 céntimos por cada gol que metía. Siempre me apoyaba y me llevaba a todos lados”, señaló antes de afirmar que esa es una motivación que aún lleva en el corazón y le exige a mostrar todo su juego en cada partido.

3. Contuvo a Claudio Pizarro: Desde el primer momento en que lo vio, Sergio Markarián quedó maravillado con Renato Tapia. El uruguayo conversaba constantemente con Daniel Ahmed, técnico de la Sub20, para darle seguimiento y evaluación. También invitaba al jugador a los entrenamientos con la selección mayor.

En el 2013, Tapia practicó con más frecuencia con el plantel que disputaba las Eliminatorias y su rendimiento seguía mejorando. En un partido de práctica, destacó marcando a Pizarro y chocando con Guerrero. “A Claudio no lo dejó tocar la pelota”, comentó el ‘Mago’, según escribió el gran Daniel Peredo en Deporte Total, allá por el 2013.

4. Sus pruebas fallidas en el Liverpool: En 2013, antes de sellar su pase por el Twente de Países Bajos, Renato Tapia estuvo a punto de fichar por el Liverpool de Inglaterra. El peruano fue a probarse a uno de los mejores equipos de la Premier League, pero no pudo quedarse por la estatura.

Claudio Pizarro también considera a Renato Tapia. “Si me preguntan en el Bayern por alguno que podrían contratar, diría Renato Tapia”, dijo el 'Bombardero de los Andes' en una entrevista con El Comercio.

“No se dio por el tema de estatura, yo fui a probarme como ‘back central’ y el mínimo era 1,90 metros. Me hicieron el análisis de la mano y me dijeron que solo crecería hasta 1,80 metros. Ahí quedó el tema”, señaló a CMD. Según la web oficial del Celta de Vigo, el volante mide 1.85 metros, cinco más de lo que le pronosticaron.

5. Una larga espera: “Renato Tapia me vuelve loco. Juega de contención y allí es donde a uno le da gusto verlo. No tiene vergüenza en tirarle una patada a Pizarro o Guerrero”. Sergio Markarián tenía una debilidad con el volante, pero nunca pudo hacerlo debutar. Las lesiones eran un problema para Renato.

Su estreno con la selección mayor se dio recién el 31 de marzo de 2015 con Ricardo Gareca como técnico. El amistoso disputado en Florida, Estados Unidos, terminó con derrota peruana por 1-0, aunque Tapia fue uno de los más destacados. Ese partido fue el debut del centrocampista y del técnico argentino. Hoy, Renato es el primero en la lista del ‘Tigre’.

