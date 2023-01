Deporte Total conversó con Gisella Mandriotti para que nos dé detalles sobre los retos de la presente temporada, además de la venta de Bryan Reyna a Alianza Lima, la ingratitud de Yuriel Celi, el pleito por los derechos de televisión y más.

—Sabemos que tuvo una reunión con la FPF. ¿En qué consistió?

Básicamente que el torneo arranca el 21 de enero. No hay vuelta atrás con el tema de la fecha de inicio. Eso se trató en la reunión que tuvimos en la federación. Más allá no puedo dar información.

—Yendo a Cantolao, ¿cómo se acordó la venta de Bryan Reyna a Alianza?

Sí, acabamos de vender a Bryan a Alianza Lima en diciembre. Es un chico que se formó con nosotros en Cantolao, luego se fue a Mallorca de España y lo hemos repatriado, porque su sueño era jugar en la Selección Peruana. Obviamente, para que eso sucediera lo más cercano era que jugara la Liga 1. Lo trajimos a Cantolao con ese propósito: para que el técnico de la selección lo mire. Él solo se ganó su puesto y bien ganado, porque el chico es un tremendo talento. De allí, surgieron varias ofertas por Bryan: Cristal, Universitario, pero al final se tomó la decisión conversando con el jugador, porque no solamente la decisión la toma el club, sino que es una decisión conjunta. Así se dio.

Bryan Reyna, de Cantolao a Alianza Lima. (Foto: Instagram)

—Alianza Lima les ofrecía un contrato de cuatro años, ¿qué otro factor fue determinante?

Lo que sucede es que Alianza Lima fue el primer club que tuvo la intención de querer comprar a Bryan Reyna, ya las negociaciones estaban avanzadas. Después de Alianza, vino Sporting Cristal, la ‘U’ y, obviamente, nuestra prioridad era Alianza, porque ya había un pacto de palabra, pese a que no había un contrato firmado. La palabra se tiene que respetar, ¿no? Conversamos antes de llegar a un acuerdo con Alianza, Bryan aceptó, le gustó la idea y conjuntamente se tomó la decisión. No es que Alianza nos haya ofrecido algo fuera de lo normal o superior a los otros clubes, simplemente porque Bryan Reyna quería ir a Alianza Lima. Aparte, es uno de los clubes que mejor consolidado está en la Liga 1, ha salido campeón, va a jugar Libertadores, allí Bryan se puede mostrar a nivel internacional y pueden surgir futuras ventas. Nos conviene a los tres: jugador, Cantolao y Alianza Lima.

—Ustedes se han quedado con un porcentaje de la carta pase de Bryan Reyna para recibir un dinero en una futura venta, ¿no?

Sí, tenemos un porcentaje de venta a futuro.

—¿Se podría saber cuánto es?

Lo que pasa que por un tema de cifras no lo puedo decir porque es confidencial, sino encantada. Pero sí, hay un porcentaje de su pase que tiene Cantolao.

—¿Solo hubo ofertas por Bryan Reyna del torneo local o hubo clubes del exterior?

También se presentaron algunas ofertas del exterior, nada concreto. Pero sí, hubo mucho interés de algunos clubes. Lo más concreto fue lo de Alianza Lima.

Cantolao se ha plegado a las decisiones de la FPF. (Foto: Liga 1)

—Ahora ya asentados en Primera, sabemos que tienen pensado construir un centro de alto rendimiento.

Gracias a la Federación Peruana de Fútbol y 1190 Sports por la televisación, los clubes tienen un presupuesto para invertirlo exclusivamente en infraestructura. Esa plata, que ha llegado de 1190 Sports para los clubes, solo se puede gastar en infraestructura. La FPF va a ser muy estricta al respecto, va a fiscalizar que realmente se cumpla. Obviamente, a nosotros nos conviene porque no tenemos un predio y nos ha caído perfecto. Estamos en la búsqueda de un sitio y ver dónde poder nuestro terreno y local.

—Ese predio deportivo, ¿dónde se ubicaría?

Todavía no lo tenemos claro, justamente, estábamos conversando con mi padre y hermano en ver opciones.

—Ese monto que dio 1190, ¿fue de 500 mil dólares?

Sí, aproximadamente es ese monto.

—¿Hay una fecha posible para el predio?

No nos han puesto una fecha límite, tiene que ser lo más próximo posible.

—¿Ustedes tenían contrato con el Consorcio? ¿1190 qué beneficios le da a los clubes?

Ya culminó el contrato con el Consorcio el 2022. Ahora, con los nuevos estatutos de la FPF, los derechos de televisión le corresponde a la Federación, ya los clubes no somos dueños de los derechos de televisión. Por ese motivo, yo ya no puedo negociar con Consorcio u otra empresa de que la FPF no haya escogido. 1190 Sports me parece una buena opción, ya que es una empresa prestigiosa, solvente y que nos da seguridad y el respaldo económico que necesitamos. La FPF escogió muy sabiamente. No es que yo decida si voy o no voy con ese canal, todos los clubes tenemos que alinearlos a las normas que rigen la Federación, Conmebol y FIFA. Era muy extraño que cada club negociara con la empresa de televisión y la Federación fuera ajena a eso. Nos conviene, porque es un tema asociativo. Al final todos los clubes vamos a recibir utilidades. Inclusive en esta nueva empresa habrá clubes que van a pertenecer al directorio de esta nueva empresa. Yo creo que es algo muy beneficioso para todos.

Yuriel Celi, un talento que no les dejó nada. (Foto: prensa del club / Liga 1)

—¿En el caso de Yuriel Celi hay algún porcentaje para alguna futura venta?

Con mucha pena te digo que no. Yuriel Celi se formó muy pequeño con nosotros hasta los 17 años. Le dimos todo lo que te puedes imaginar. Cantolao lo acogió como un hijo y tuvimos varias propuestas para él, hubo una oferta muy interesante para irse a Racing en el 2021 y lamentablemente por dejarse llevar por terceras personas, no quiero decir nombres, al final no se concretó la transacción. Fue muy extraño que no aceptaran la propuesta, porque era un trampolín para poder ir a Europa. Antes hubo una oferta de Flamengo por Yuriel Celi en el 2019, la rechazaron. Nuevamente por culpa de terceros se cayó la transacción. De ahí el agente se lo llevó libre. Es muy lamentable, lo que pasa en nuestro país con el tema de los representantes, porque el club lo forma, le da todo y no es justo que el agente llegue cuando el chico está formado y se lo lleva así de simple. Los clubes deberíamos hacer algo para frenar el tema de los agentes, no me parece correcto cómo actúan, no quiero generalizar: algunos actúan bien.

—El presente de Yuriel Celi es incierto, ¿qué sensación les produce?

Él se fue a Mannucci por dos o tres años y ahora por lo que he escuchado en prensa, el representante se lo quiere llevar libre a la ‘U’ y es más ni siquiera se presentó al entrenamiento haciendo abandono de trabajo. Yuriel es muy talentoso, pero a veces su carácter le gana y le hace perder cosas importantes, porque no solo tienes que ser buen jugador, sino una persona correcta con valores. Inclusive Aron Sanchez tenía el mismo representante, pero al ser un chico muy correcto, disciplinado y con sus valores muy marcados, hoy en día está sin agente, se maneja solo con nosotros.

—¿Hay alguna proyección de Cantolao para sacar nuevos talentos?

Ahorita estamos trabajando en Arón Sánchez, que es un tremendo talento y ha sido formado desde muy pequeño. Juega de back central y ahora está en la selección sub-20, va a viajar a Colombia por el Sudamericano y hay muchos equipos de afuera interesados en él. Irán justo a verlo a Colombia. Estamos esperando que se dé el campeonato y se pueda concretar algo que le convenga al jugador y al club, pero sobre todo que Aron se sienta cómodo. Al igual que el caso de Reyna, el jugador también debe estar de acuerdo.

—¿Es la única apuesta de Cantolao a futuro?

Tenemos a Valentino Delgado en la sub-17 que es muy talentoso, justamente le haremos un contrato, ya que es categoría 2006. Es muy bueno, disciplinado, correcto. Quién sabe y este año puede debutar con nosotros.

El 'León' Zambrano cuando se iniciaba en Cantolao.

—Su relación con Claudio Pizarro, ¿hay algún plan para trabajar junto a él?

Te soy bien sincera, yo no he tenido la oportunidad de hablar con Pizarro. Lo conozco de muy chica, ni él se acuerda de mí ni yo de él, pero mi papá tenía una relación muy estrecha con Pizarro. Él se ha formado con nosotros, todos saben la historia, luego pasó a Pesquero y de ahí se fue a Alianza.

—Su relación con Carlos Zambrano, ¿cómo es?

Zambrano tiene una estrecha relación con mi padre y hermano, al igual que nosotros con su familia. Inclusive el hijo de Carlos Zambrano juega con nosotros en la Copa Oro Federación en la categoría 2007 y es un gran jugador, tremendo talento. Creo que también es back central.

—¿De dónde saca los talentos Cantolao?

Tenemos 84 sedes a nivel nacional. De las academias, tenemos un área de scouting que va a los campeonatos . Ahí vemos a los posibles talentos. De la Academia pasan a Federación, de Federación pasan a Pre-Reserva y de ahí a Reserva. Ese es el proceso. Tenemos cómo llevarlos a los jugadores según el nivel.

—¿Fue difícil para usted asumir la Presidencia de Cantolao?

No me fue difícil porque yo siempre estuve vinculada con mi papá. Nosotros fundamos Cantolao cuando mi hermano era muy pequeño y siempre iba con ellos a los partidos y viajes. Luego, yo abrí mi Academia en Sede Chorrillos y Cantolao La Molina. Ahí aprendí con los chicos en el día a día. Luego, mi papá tuvo un cargo político y me delegó a mí la presidencia. Hoy en día mira cuánto tiempo permanecemos en Primera División, a pesar de ser un equipo chico, uno de los clubes que menos plata recibe, tratamos de esforzarnos para cumplir con todo. Somos un club ordenado y tratamos de hacer contrataciones correctas y que ese margen de error sea mínimo. Seguimos en Primera División y Dios mediante este año apuntamos a participar en una Copa Sudamericana. El comando técnico uruguayo Matías Rosas tiene toda la predisposición de trabajar y sacar a Cantolao adelante.

—¿Se han reforzado bien para este año?

Tenemos el jale de Luis Ramírez, hemos traído otra vez a Gabriel Leyes que en el 2021 fue nuestro goleador. Hemos hecho un gran equipo y esperamos lograr cosas positivas.

—¿En qué radica el éxito de Cantolao?

Mi padre, el fundador de Cantolao. Él se metía a los lugares más pobres del Callao a buscar chicos talentosos de bajos recursos para poder apoyarlos en todo lo que estuviera a su alcance y becarlos en la Academia. Mi papá les daba estudio, comida, ayudaba a su familia y así. El éxito de Cantolao es por mi padre, un apasionado del fútbol.