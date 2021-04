Conforme a los criterios de Saber más

Por un momento cerremos los ojos y transportémonos en el tiempo. Es verano del 2010. No todo es felicidad, pero al menos no estamos sumergidos en una pandemia. Son tiempos mejores, eso sí. Sobre todo para Carlos Ascues, un venezolano de 18 años que sueña con ser futbolista profesional en la tierra de sus padres. José Velásquez es el técnico de la categoría 92 de Alianza Lima y ve en el espigado delantero nacido en Caracas cosas interesantes. Quizá es la estatura (1.88 m. mide el exfutbolista; 1.84 m., el juvenil), o tal vez los trancos largos. Lo cierto es que por un momento el ídolo aliancista se ve a sí mismo en Ascues. “¿No quieres jugar de defensa? Tienes panorama, y las condiciones necesarias para ese puesto”, le dice. Como consejo y como orden. Carlos, sin margen de negociación, escuchó y aceptó.

El ‘Patrón’ terminó saliendo de Alianza Lima por los maltratos de una directiva mal recordada que era liderada por Guillermo Alarcón. Pero su semilla ya estaba plantada. Al año siguiente, el 15 de mayo del 2011, Carlos debutó de la mano de Gustavo Costas en el 2-0 ante Sport Huancayo . Esa misma temporada ya era el central de ese equipo de Pepe Soto, que salía tocando desde el fondo, en la Libertadores Sub 20, y el capitán de la Sub 20 de Ferrín. A los meses se fue al Benfica B.

Con 20 años, el defensor miraba con ilusión el futuro. Y el ‘Patrón’ inflaba el pecho de orgullo al ver a su ‘potrillo’ en ascenso constante. Pero su carrera ha sido lo más parecido a una montaña rusa. De Europa a Perú y del torneo local al fútbol extranjero. Saboreó la miel de un campeonato nacional dos veces y sufrió el trago amargo de un descenso. Hoy, casi una década después de su primer vuelo rumbo hacia la élite del deporte, el tren de Carlos Ascues parece haberse descarrilado del juego de diversión extrema y aterrizado aparatosamente en el suelo.

El último martes, el jugador de 28 años fue protagonista de otro escándalo deportivo. Una más para accidentado currículum. El que en algún momento tuvo el honor de llevar sobre sus espaldas el apodo de ‘Patrón’ –en referencia al gran José Velásquez– está nuevamente en el ojo de la tormenta por sus malas decisiones. Lánder Aleman, presidente de Alianza Atlético, club que lo salvó de quedarse sin equipo esta temporada, informó que lo separaron del plantel por haber sido captado en una discoteca a las 3 de la mañana. No solo rompió los protocolos sanitarios por enésima vez, también pagó mal la confianza que le depositaron.

En la cima, pero con acrofobia

El 10 de agosto del 2012, El Comercio informaba, luego de conversar con un miembro del comité consultivo aliancista, que Carlos Ascues tenía todo listo para viajar a Portugal e integrarse al Benfica. El cuadro de Lisboa había pagado 300 mil dólares por el 80% del pase (el otro 20% se quedaría Alianza) y convertía al defensor en el cuarto peruano en jugar en el fútbol portugués esa temporada junto a Paolo Hurtado (Pacos Ferreira) y André Carrillo y Alberto Rodríguez (ambos en el Sporting Lisboa).

“ Mi causa André Carrillo me ha contado cómo son las cosas allá, lo lindo que es el país y todo lo que se aprende. También Paolo (Hurtado) está ahí, de modo que espero me reciban bien cuando llegue ”, señaló a la prensa antes de partir. Tenía una idea, pero aún no sabía exactamente de qué se trataba el fútbol de la élite.

Carlos Ascues jugó en Wolfsburgo de Alemania. (Foto: AFP).

Pero el destino de Carlos no estuvo en la Primera División. Fue al Benfica B a cumplir su proceso de adaptación. Y tras 22 partidos en la Segunda, se fue prestado al Panetolikos de Grecia, club en el que jugó apenas un encuentro.

El fútbol peruano, generoso como pocos, esperaba con los brazos abiertos a un Ascues que buscaba relanzar su carrera. San Martín en el 2014, Melgar en el 2015 y la medalla de bronce conseguida en la Copa América 2015 (fue titular en los seis partidos de la selección en Chile) fueron el trampolín para regresar al Viejo Continente. Ahora más consolidado, más maduro. O al menos eso se pensó. Wolfsburgo se lo llevó en agosto del 2015 y lo devolvió en enero del 2017.

“A pesar de que Carlos entrenó con regularidad y parece haber superado sus problemas de lesión, le hace falta continuidad en el fútbol competitivo. Por esa razón, hicimos el acuerdo de préstamo con él”, explicó Olaf Rebbe, director deportivo del conjunto alemán, cuando se informó sobre la cesión del futbolista a Melgar.

En agosto de esa misma temporada, Alianza repatrió a su ‘potrillo’ y Pablo Bengoechea, una de las pocas personas que mejor lo entendió, fue el más feliz. Con Bengo, Ascues jugó diez partidos, anotó cuatro goles –el más recordado: a la ‘U’ en el Clausura tras un sombrero a Horacio Benincasa - y fue campeón.

Codeándose con grandes

Así como llegó a grandes ligas como la portuguesa y la alemana, Carlos Ascues ha sabido compartir vestuarios con cracks. Y también enfrentarlos. En el Wolfsburgo, por ejemplo, tuvo de compañeros a André Schürrle, quien llegaba de ser campeón del mundo con Alemania, y a Kevin de Bruyne, crack que brilla ahora en el Manchester City de Pep Guardiola. En Orlando City se comprendió con Nani, el portugués que tiraba paredes con Cristiano Ronaldo en el Manchester United y la selección de su país.

Pero así como los disfrutó, también los sufrió. E n la Major League Soccer, Carlos tuvo de rival a la leyenda viviente Wayne Rooney. Lo enfrentó dos veces y las dos veces pagó. El inglés, entonces delantero del DC United, marcó en los dos partidos en los que su equipo ganó. Primero 1-0 y luego 2-1.

En un encuentro disputado en el Audi Field, Rooney marcó un golazo desde unos metros antes de la mitad del campo. A los 9 minutos de iniciado el partido, Orlando City tuvo un córner a favor que no aprovechó. Ascues perdió el balón en el área y, tras un rechazo defensivo, el máximo goleador del Manchester United se acomodó, vio al portero adelantado y mandó un derechazo.

Talento desperdiciado

La principal herramienta de trabajo del deportista es su cuerpo. Y en los tiempos hiperprofesionalizados que vivimos, ha quedado claro que con el talento no basta. Tampoco alcanza con una buena preparación física. La alimentación y, sobre todo, el descanso son fundamentales para el rendimiento óptimo. Carlos Ascues, con su metro 84 y sus grandes zancadas, amagó en algún momento en convertirse en el patrón del mediocampo aliancista y –¿por qué no?- de la selección peruana. Oportunidades tuvo. Y de sobra. Pero las desperdició una a una.

“Es una pena lo de Carlos Ascues porque lo vi crecer y conozco desde muy chico. Considero que es un talento desperdiciado y está yendo de más a menos”, reflexionaba a inicios de año Juan Jayo, otro ídolo blanquiazul que se cruzó en su camino. El ‘Pulpo’ intentaba defender al exjugador de Alianza Lima. Apoyarlo, protegerlo. El problema es que al parecer Carlos no quiere eso. Al menos eso ha demostrado con cada una de sus acciones.

