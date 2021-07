Conforme a los criterios de Saber más

Se echó el mejor perfume, se tiñó el cabello de rubio cenizo, lució nuevo tatuaje y acudió a su cita, en una cancha, en el estadio Miguel Grau del Callao, el último lunes. Sin hinchas que abucheen, debutó en la Fase 2 con los colores de Alianza Atlético de Sullana ante un viejo rival: Universitario de Deportes. Con otra camiseta, Carlos Ascues, volvió a enfrentarlos durante 90 minutos. Luego de una intensa lucha por el control territorial, el espigado volante encontró el premio a través de un gol, que tenía contenido y que marcó un renacer, en lo personal, tras la tormentosa campaña blanquiazul del 2020. Sin embargo, la alegría no fue redonda, pues empataron 2-2, pero valió de inyección anímica para redoblar esfuerzos en búsqueda, en algún momento, de volver a vestir la blanquirroja. Con el alentador presente, el ex Alianza Lima confiesa estar enfocado en sus objetivos, lejos de tentaciones y “ampays”, que traicionen su pasión por el fútbol.

-Desfogaste a todo pulmón. ¿Hace cuánto tiempo que no gritabas un gol?

Sí, desde el año pasado que no celebraba un gol, ya lo estaba buscando. Gracias a Dios se pudo dar y feliz por eso.

-Previa anotación, participaron dos ex blanquiazules: Rinaldo Cruzado y José Guidino…

Es lo que el técnico nos pide, que el lateral llegue hasta el final y llegue de sorpresa, lo de Rinaldo se sabe su calidad, te pone el balón donde uno la pida.

-Volviste a disfrazarte de “9”…

Sí, ahí, siempre llegando al área, siempre llegando.

-¿Cuéntame sobre la celebración?

Me hice un tatuaje, y el tatuador me dijo que haría gol, y que celebre enseñando el trabajo.

-¿El tatuaje es de un felino en los brazos?

Sí, es leopardo. En la mano tengo la boca, los dientes, la nariz, y en el antebrazo, tengo los ojos.

-¿Qué te animó a tatuarte un leopardo?

Me gusta los felinos por su fortaleza, coraje. Lo vi en una página de felinos, y lo hice.

-¿Tienes tatuajes de felinos en el cuerpo?

Sí, tengo un león. Por ahí iremos viendo que sale más adelante.

Carlos Ascues falló un penal en el recordado partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, el año pasado. Los blanquiazules sellaron su descenso ese día. (Foto: GEC).

-¿Cuánto suma anotar un gol y buscar ser protagonista con Alianza Atlético de Sullana?

Me da confianza de volver a reencontrarme con el gol. Si continúo así, puedo llegar a mi verdadero nivel.

-¿Y llegando a tu nivel, cuál es el objetivo?

Si Dios quiere todo sale bien, el equipo mantenga la categoría en Primera División, y tentar una Copa Sudamericana. Y en lo personal, tener ofertas del extranjero y volver a la selección. Mientras siga jugando al fútbol, siempre voy a querer llegar a la selección.

-Conoces el trabajo de Ricardo Gareca, a la mayoría de los seleccionados…

A casi a todos los conozco, me gustaría volver, pero no será fácil, pues hay un grupo fuerte. Estar al nivel de ellos, implica esforzarse bastante, trabajar bien. Dependerá de entrenarme bien, estar tranquilo, y esperar la oportunidad.

-Tu polifuncionalidad dentro del campo es un plus a favor…

Estando bien, el jugar en varias posiciones dentro del campo pude servir al entrenador, dependiendo de lo que necesite, también.

-¿Te sorprendió algún jugador peruano en la Copa América de Brasil?

Todos tiene buen pie. En el caso de Yotún, para mí está en un nivel muy bueno. Debería jugar en Europa. Igual Carrillo, por las condiciones que tiene. Ahora con la llegada de Lapadula ante la ausencia de Paolo Guerrero, que todos sabemos un gran “9”, que nos hizo ir al Mundial, pero con Lapadula se suma otro gran delantero.

-Lapadula se adaptó contra el reloj y terminó marcando tres goles…

Su virtud es leer bien el partido. Siempre recibe solo, el balón, y es más fácil para un volante. Marca el pase. Hacer ver fácil el juego, pero hay que estar ahí, también.

-¿Qué opinas del “chocolate” en la selección?

Siempre en la selección habrá “chocolate” con Cueva, Yotún, Trauco, Peña, Carrillo.

-¿Quién es el máximo “chocolatero”?

Yo creo que Cueva. Es el que tiene más fútbol, de ahí se suman Yotún, Carrillo.

-Al término del empate 2-2 con la “U”, ¿Qué te reclamaban algunos jugadores cremas?

Hay jugadores que se confunden y faltan el respeto al “Mudo” Rodríguez. Él es un jugador que merece respeto, todos conocen su trayectoria en el fútbol. Yo reclamé, pues no me pareció. ¿Cómo le van a faltar el respeto al “Mudo”? Yo nunca he faltado el respeto a otro colega, a nadie.

-¿Quién le faltó el respeto al “Mudo”?

Valera. De ahí me contaron fue que reconoció su error y pidió disculpas. El “Mudo” es un jugador que nunca ha tenido problemas con nadie. Son cosas del partido, ya quedó ahí.

-En lo personal, ¿te cambiaste de look?

Sí, cosas de momento. Me pinté el cabello. Siempre me hago peinados, nunca me había pintado. Me ha recibido con gol, así que seguimos con el mismo tinte.

-¿Ya no te veremos involucrado en temas extradeportivos?

Con el tiempo, uno va madurando, y se da cuenta de las cosas buenas y malas. El tiempo perdido no se recupera, pero hay que mejorar el presente.

-Y te das cuenta del entorno, de las amistades, de los intereses…

Uno siempre se da cuenta, es mentira que no. Uno sabe quién está y quién no.

-¿Hay gente que se te acerca por ser persona pública?

No solo a mí, a todos los futbolistas. Eso sucede. Hay que saber manejar esa situación.

Ascues tuvo un paso fugaz por el Wolfsburgo de Alemania en el año 2015. (Foto: Wolfsburgo).

-¿Sigues con tu capitán Rinaldo Cruzado, ahora en Sullana?

Sí, aparte de ser amigo, es un líder, dentro y fuera de la cancha. Siempre está para apoyar a cualquier hora.

-¿El encuentro ante Alianza Lima será con sentimientos encontrados?

Será un lindo partido. Si tengo que anotar, lo haré, pero no celebraré por ser hincha de Alianza, por el cariño. Así haya pasado lo pasado, no celebraré un gol.

-¿Por ahí podrías encontrarte de rival a un recuperado Jefferson Farfán?

Sería lindo, y que estén todos, que sea un lindo partido. Todo el mundo sabe la calidad de Farfán. Ojalá se recupere pronto y será muy importante a Alianza.

-¿Qué te pareció el debut de Alianza Lima en Fase 2?

Como hincha sigo a Alianza, me pareció buen partido, me gustó. Se notó que están bien físicamente, darán mucho por hablar, eso que falta Farfán, el “Zorrito”.

