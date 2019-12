El balance de Carlos Beltrán sobre la temporada 2019 es positivo a pesar del doloroso desenlace que tuvo Alianza Lima este domingo en Matute, donde el conjunto ‘íntimo’ venció 2-0 a Binacional pero no logró consagrarse con el título nacional de la temporada, al perder 4-1 ante Binacional en el global de la final de la Liga 1.

El defensor argentino nacionalizado peruano le dedicó sentidas palabras a la afición blanquiazul luego del encuentro definitorio de la serie y aprovechó la oportunidad para referirse con especial cariño a Pablo Bengoechea, a quien agradeció por la oportunidad que le brindó para brillar en el momento que más lo necesitaba.

“Aún tengo un nudo en la garganta", escribió Beltrán a través de una historia en Instagram. “Hoy dejé mi corazón en la cancha, lamento que no haya alcanzado, pero me siento feliz de haber jugado con el alma en cada partido. No seré el mejor, ni el peor, pero di lo que más pude”, manifestó el zaguero de Alianza Lima.

Posteriormente, demostró su agradecimiento con Bengoechea. “Le agradezco al ‘profe’ por la confianza, por contar conmigo cuando nadie más lo hizo". "¡Gracias por permitirme ser parte de esto! Nos vemos pronto...”, finalizó en su pronunciamiento, dejando en suspenso su continuidad en el club de La Victoria.

Carlos Beltrán escribió una sentida carta en su cuenta de Instagram. (Captura)