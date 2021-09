Conforme a los criterios de Saber más

“Soy una persona común con el privilegio de haber vivido toda mi vida de lo que más me gusta: el fútbol”, nos dice a través del telefóno a modo de presentación Carlos Bustos Barbero (Villa Carlos Paz, 1966), el padre de este Alianza Lima que parece una máquina en la Liga 1. En la recta final de la fase 2, con su equipo líder absoluto y con una racha de 17 partidos sin perder (13 victorias y 4 empates), el argentino intenta mantener la calma y gestionar el día a día. Porque, más allá de ser director técnico, Bustos es un gestor que intenta conducir al elenco íntimo por la victoria.

-¿Cómo es su día a día en Alianza Lima?

Siempre en los equipos grandes hay muchas situaciones que se deben gestionar en el día a día. No solo es planificar entrenamientos o manejar situaciones en medio de los partidos. Esto último es lo más visible, lo importante, lo que la gente de afuera valora, pero no es todo.

-¿Cuál es el secreto de este Alianza que parece indestructible?

El compromiso y la entrega permanente de los jugadores, en la semana de trabajo y en los partidos. Evidentemente tenemos cosas por mejorar, pero el equipo es consciente de la institución a la que está representado, sabe qué significa Alianza Lima. Por eso creo que siempre tienen un plus para entregar y lo han hecho con mucha inteligencia en medio de situaciones diversas. En algunos partidos hemos empezado abajo en el marcador o a veces nos quedamos con un jugador menos. En ese sentido creo que estamos al frente de un plantel inteligente pero que también está muy comprometido con el club.

-El objetivo ahora mismo es ganar la fase 2 y disputar la final, pero ¿cuál era el objetivo que le trazó la dirigencia cuando lo contrataron?

Nosotros estábamos felices de asumir el reto, pero estábamos en una situación que todavía no estaba totalmente definida. Había un reclamo en el TAS, pero se estaba formando un equipo para la Liga 2. Luego se dio la resolución y nos quedamos en Primera de manera, a mi entender, muy justa. Pero definitivamente nosotros veníamos para el proceso que iba a significar disputar la Liga 2, eso siempre me lo dejaron claro desde un primer momento. Incluso estaba la incógnita de cómo íbamos a responder en la Liga 1 porque todo se dio muy rápido y la planificación se fue modificando de acuerdo a cómo sucedieron los hechos.

-¿Cómo fue ese trabajo en los primeros meses sin pretemporada y con el torneo ya iniciado?

Muy complicado. Comenzamos los trabajos por zoom, luego cuando estábamos listos para entrenar presencial no nos dieron el permiso. Incluso cuando salió la resolución del TAS, tampoco nos permitieron empezar en ese mismo momento. Arrancamos después a trabajar en campo y sin tener el tiempo necesario de una pretemporada tuvimos que empezar a competir. Era difícil saber cómo íbamos a responder desde un inicio, pero el equipo se manifestó desde el principio e hicimos una fase 1 interesante. Quedamos fuera de la Copa Bicentenario rápidamente, que sí fue una sorpresa, pero después nos repusimos y ahora el equipo está muy bien en la fase 2.

-¿Cómo fue ese primer contacto con el plantel? ¿Cómo encontró al equipo tras un 2020 para el olvido?

Sabíamos que iba a ser un año difícil, muy difícil. Pero rápidamente muchos de los que no habíamos pasado nunca por el club entendimos lo que significa y cómo debíamos trabajar para entregar siempre el máximo de nosotros. Tratamos de conformar un grupo que sea positivo permanentemente, con buenos mensajes y buena motivación entre todos, porque después vienen los juegos y uno tiene que estar a la altura de Alianza Lima. En ese sentido creo que logramos ese pequeño objetivo: formar un grupo que nos representa y busca representar de la mejor manera al club. Eso es fundamental.

-Cuando salió la resolución del TAS, ¿sentía que tenía equipo para pelear el título?

Nosotros siempre supimos que íbamos a competir. Cuando se dio la posibilidad de quedarnos en la Liga, mucha gente creía que con llegar a un torneo internacional alcanzaba. Bueno, el equipo ha ido posicionándose a través de los partidos, con resultados buenos, y ahorita está clasificado a la Copa Libertadores del próximo año, con la posibilidad intacta de asegurar un cupo a la fase de grupos. Después nos toca seguir fuertes y que se cierre la fase 2 con nosotros arriba. Si logramos eso, vamos a salir con todo por la final. Que no te queda ninguna duda de eso.

-¿Cuándo se dio cuenta que estaba para pelear el título?

Nunca hemos sentido que algún equipo fue más que Alianza. Nos tocó perder con Sporting Cristal, pero fue un partido atípico, medio raro, con situaciones que quizá pudieron otorgarnos otro resultados. Pero no nos han superado totalmente. Hay momentos en los juegos en los que sí podemos ser superados, pero el equipo sabe cómo manejar esas situaciones. A eso hay que sumarle la calidad y la jerarquía de los jugadores que tenemos que también nos han ayudado a conseguir grandes victorias.

-Invicto en 17 partidos, ganando con diez hombres y remontando un 0-2, ¿en algún momento ha pensado en cómo reaccionará el grupo ante un derrota?

No. Nosotros nos programamos partido a partido. Hoy, por ejemplo, estamos totalmente enfocados en el choque con UTC de este sábado. Eso es todo lo que debemos hacer. No estoy pensando en qué haremos si nos toca perder, todo lo contrario, pienso que esto va a seguir siendo favorable para nosotros.

-¿En qué momento se da cuenta que lo mejor era cambiar de sistema (4-3-3) y usar un 3-4-1-2?

Eso se va viendo en el día a día, cómo se acomodan mejor los jugadores. Por ejemplo, los jugadores que estamos usando -Lagos por izquierda y Mora por derecha- como carrileros por fuera no son laterales por naturaleza, son futbolistas de buen pie, con buena dinámica y permanentemente están pensando en el arco rival. Los centrales también se acomodaron mejor con espacios más cortos entre ellos. Pero a mi no me gusta decir que mi equipo siempre va a jugar así porque tenemos preparado otras cosas. Inclusive en los partidos mismos hemos modificado el sistema para afrontar los minutos que creemos convenientes.

-Aún falta para que termine el campeonato, pero con un objetivo ya cumplido, que es la clasificación a la Libertadores, ¿ya viene planificando la siguiente temporada?

No, porque tampoco hay fechas exactas. No creo que sea conveniente pensar en eso. Prefiero vivir el día a día y estar cien por ciento concentrado en lo que viene.

-Jefferson Farfán viene destacando en la Liga 1 pero jugando en promedio 30 minutos, ¿cree que es suficiente para afrontar las Eliminatorias con toda la exigencia que eso conlleva?

Yo no puedo opinar sobre eso porque respeto el excelente trabajo del profesor Ricardo Gareca. Pero sí te digo que Farfán tiene la categoría para estar y jugar en la selección cuando lo dispongan.

-Se habla del posible regreso de Paolo Guerrero, ¿qué tipo de responsabilidad puede significar tener a Paolo y Farfán en un posible futuro?

Todos sabemos lo que significa Paolo Guerrero y que es hincha de Alianza Lima. Pero no quiero pensar en lo que va a ocurrir en un futuro. Hoy nosotros estamos ocupados en otras situaciones que tienen que ver con el cierre de la fase 2 y el partido contra UTC.

-Frente a UTC será en el Estadio San Marcos, en un campo sintético que es difícil para jugar

Sí. UTC levantó en la fase 2, pero en los últimos partidos los resultados no se le están dando. De todos modos es un equipo peligroso, será un encuentro complicado, pero nosotros trataremos de hacer prevalecer nuestro juego.

Alianza Lima Resultado Torneo vs. Deportivo Binacional 2-0 Fase 1 vs. Alianza Atlético 0-0 Fase 1 vs. Sport Boys 2-0 Fase 1 vs. Alianza Universidad 2-0 Fase 1 vs. Ayacucho 4-1 Fase 2 vs. Alianza Universidad 0-0 Fase 2 vs. Sport Boys 0-0 Fase 2 vs. Cantolao 2-1 Fase 2 vs. San Martín 2-0 Fase 2 vs. Municipal 1-0 Fase 2 vs. Universitario 2-1 Fase 2 vs. Sport Huancayo 1-1 Fase 2 vs. Vallejo 1-0 Fase 2 vs. Binacional 3-2 Fase 2 vs. Cusco FC 2-0 Fase 2 vs. Melgar 1-0 Fase 2 vs. Alianza Atlético 3-1 Fase 2

