Carlos Desio, Cienciano y los octavos de final de la Copa Sudamericana: “Entrar a cuartos de final es volver a ilusionarse como en el 2003” [ENTREVISTA]

Le encanta hablar de fútbol, compartir y debatir ideas en cuanto al juego. A sus 52 años, Carlos Desio afirma que la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana es el encuentro más desafiante de su carrera como DT. El técnico esboza un poco lo que será el encuentro ante Bolívar de La Paz y analiza al rival, con la consigna de darle a Cienciano y al pueblo cusqueño ese pase a los cuartos de final, como para volver a soñar como la campaña del 2003. En entrevista con El Comercio, el técnico habla de todo un poco: el presente de la plantilla, los fichajes, el fútbol en Cusco y más.

Cienciano volvió al triunfo tras seis fechas, ¿cómo encuentras al equipo para el choque por los octavos de final frente a Bolívar?

El equipo está bien. Más allá que los resultados no fueron positivos y que es algo que preocupaba, yo miraba el juego y no había ningún equipo que nos haya superado. Eran mínimos detalles que hacían que no nos lleváramos los tres puntos. Mermábamos unos momentos, pero casi siempre manteníamos esa idea de juego que tenía. Este triunfo ahora da mucha confianza, sobre todo en la parte psicológica del jugador, de poder volver a confiar y eso hace que estemos con buenas expectativas para la Copa Sudamericana.

Equipo nuevo para el Clausura, varias salidas, nuevos jugadores en el 11, ¿qué aspectos considera que han mejorado en este campeonato y diferencias en cuanto al cuadro del Apertura?

La adaptación es una parte fundamental. Vienen muchos jugadores del llano y la adaptación a la altura les cuesta un poco, pero son futbolistas que nos van a dar mucho. A comparación de la plantilla pasada, en donde ya el equipo había agarrado esa idea que buscábamos (uno compacto y que jugaba de memoria), ahora esto hará que lleve más tiempo, pero creo que con el correr de los partidos, el equipo se irá afianzando cada vez más.

Han fichado ahora a Ray Sandoval, ¿ha preferido tener ese tipo de jugadores en el 1vs1 aprovechando el tema de la altura?

Buscamos esa mixtura de jugadores que tengan 1 contra 1 para partidos como fue el otro día contra Los Chankas, como lo fue con esa línea de 5, que no podíamos aprovechar las profundidades. Sin embargo, también tenemos jugadores de profundidades como Sousa. Entonces, buscamos tener una mixtura para tener los jugadores, dependiendo que partido nos toque jugar en el campeonato. Tenemos jugadores como Hohberg, que es un futbolista de cabeza pensante, de mucha creatividad, tenemos a Yimy Gamero, que es polifuncional y de sacrificio constante. Entonces buscamos esa clase de futbolistas, que nos den esas variantes para enfrentar cada partido. En cada juego, más allá de que puedan formar con la misma táctica, los elementos del rival pueden ser diferentes.

¿Cuál ha sido el mayor desafío en este camino a octavos de final?

Varios. En lo que es la Sudamericana, creo que el partido contra Mineiro era fundamental para obtener un buen resultado que nos clasificara directamente a octavos. Con esa personalidad, pudimos ir allá y tratar de jugarse de igual. Obviamente, ellos nos dominaron en el principio, pero después nos fuimos acomodando para finalmente terminar en ventaja en el torneo. No estamos manteniendo esa regularidad y estamos teniendo muchos empates. Para mí, el empate no sirve: no se suma. Es un punto que no te marca la diferencia. Obviamente es bueno porque no pierdes, pero no es un resultado que te hace sumar muchos puntos. Creo que nos faltó un poco en esa regularidad para ser un equipo de los primeros puestos.

Sobre todo, siendo el cuarto equipo con mayor goleo del torneo...

Yo soy de esos entrenadores ofensivos que busca mucho el arco contrario, es decir, que un gol se defiende con otro gol porque creo que es la mejor manera. Obviamente, si no te meten goles, no pierdes los partidos, que eso es importante poder mantener la valla invicta. Si ves, los campeones o últimos campeones son los que menos goles les meten. Nosotros estamos haciendo bastantes goles y erramos muchos otros para poder cerrar los partidos y eso nos está costando, no cerrar los partidos con la cantidad de situaciones que creamos. Con pocas llegadas, nos están lastimando. Hay que buscar el equilibrio entre la parte defensiva y ofensiva, teniendo en cuenta que somos un equipo que jugamos alto.

Carlos Desio ha dirigido cinco equipos en el Perú: Binacional, Sport Huancayo, Alianza Atlético, ADT y ahora Cienciano (Foto: AFP)

¿Qué análisis hace de Bolívar como rival?

Bolívar es un gran equipo con un presupuesto muy alto. Han contratado muchos jugadores, mostrando que pueden traer grandes futbolistas. Pasaron la llave bien holgada, no solo de local, también lo hicieron de visitante. Es un equipo fuerte que hay que tener ciertos recaudos: sabemos que, a la hora de la fase ofensiva, es un equipo que está metiendo muchos goles, pero yo creo que también somos un equipo y ya la altura no entra en juego, sino el juego en sí mismo. Ahí tenemos que empezar a marcar la diferencia. Yo soy un técnico que no irá a escudarse atrás, sino que voy a tratar de salir a igual a igual. El equipo que tenga más personalidad se llevará el partido.

Teniendo en claro que la altura que no entra en juego, ¿cómo plantar la estrategia ante el último campeón boliviano?

En La Paz, ellos jugaron en un 3-2-2-3, parecido a nosotros en ese aspecto a la hora de atacar. Cambiaron de visita: formaron un 4-2-3-1 contra Palestino en Chile. Fue algo diferente, por lo que tenemos que pensar que jugarán de la manera como lo hicieron de local. Van a intentar tratar de marcar diferencia y nosotros deberemos tener esa seguridad en la fase defensiva. Trataremos de cerrar los posibles pases que ellos, que ellos lo hacen muy bien, con movimientos a la espalda del rival y, claro, tener más fortaleza que ellos en el juego aéreo. Tenemos que estar concentrado en hacer nuestro trabajo, tanto sea en la parte ofensiva como en la parte defensiva.

¿Considera que meter a Cienciano a unos cuartos, prácticamente es revivir lo de 20 años atrás?

Sí, entrar a cuartos de final es un paso muy importante para el club, es volver a ilusionarse. Obviamente, sabes que hay varios equipos sudamericanos que son equipos muy fuertes, con una trayectoria también en esta competencia internacional, pero el objetivo es tratar de clasificar, pasar a cuartos y poder ilusionarnos un poco más. Igualmente, siempre con la humildad de saber que cada partido será difícil. No solo es convicción, sino ambición.

¿Cómo volver a reenganchar a los jugadores a la ‘Suda’?

Ya jugar los octavos de final de una copa internacional hace que la motivación salga por sí misma. Tienen esa vidriera para poder mostrarse en el ámbito internacional. Yo creo que la motivación, si bien es decirle que se puede jugar de igual contra cualquier equipo, no importa camiseta en importa cancha donde juguemos, eso ya está a la vista, ya están en una copa internacional.

Tocando otro punto, ¿cómo miras la realidad en cuanto al fútbol de menores en provincia, tomando en cuenta que son las ligas departamentales las que organizan en provincia?

Falta más organización. Le tienen que dar mucho más interés. Los juveniles son el futuro del fútbol peruano. Hablo en general, los torneos no son tan competitivos. Cuando a una selección juvenil le toca ir a un evento internacional, los equipos contrarios te demuestran la ventaja que tienen. La intensidad del juego es totalmente diferente. Por eso, Perú no pasa un buen momento, están faltando hacer torneos más competitivos, más fuertes, organizados. Los juveniles no son solo el futuro de la Primera de cada club, sino del fútbol peruano. Hay que hacer mucho hincapié en eso. En otros países, entienden que en los juveniles está el futuro.

Y eso afecta, por ejemplo, teniendo en cuenta que Cienciano no usa mucho Sub23 en la presente campaña...

Sí, acá la competencia no es fuerte. Ahora estamos trayendo a la Sub-18 a entrenar con la Primera. Creo que es el siguiente paso, ahí están los jugadores más que en la Liga 3. Ahora, estamos entrenándolo con nosotros, los estamos preparando, ellos nos hacen mucho de sparring y están agarrando otro ritmo, otra intensidad que a ellos les costaba. Hoy por hoy, nuestra Sub18 está haciendo un gran torneo y tiene mucho que ver que están entrenando con nosotros, en el sentido de que le estamos dando esa intensidad. Se están midiendo con jugadores de Primera y no solo están haciendo en la parte de Sparring, sino que se están mostrando con el cuerpo técnico para tenerlos en cuenta. Ya se ubicó 4 chicos Sub-18 a que vengan a entrenar con el plantel: le vemos un futuro.

Carlos Desio dirigió menores en la Selección Argentina. (Foto: AFA)

Preguntas finales: ¿qué el mensaje que le daría al hincha?

Le diría que siga yendo a la cancha, que siga alentando. Se entiende ese sabor amargo que tienen, que los resultados no nos estaban acompañando, pero que ellos entiendan que son una parte muy importante para nosotros su aliento. Que ellos vayan hace que el equipo tenga más actitud en el presente.

¿Hasta dónde cree que puede llegar este equipo en la ‘Suda’?

Es paso a paso. Sabemos que los rivales son muy difíciles, pero nosotros también seremos difíciles para los rivales. Cualquier cosa puede suceder.

Es el partido más retante de su carrera como técnico...

Sí, como entrenador es el más importante a nivel internacional. Ojalá podamos seguir haciendo las cosas bien. Yo siempre digo que uno va a cada club para potenciar al jugador en la confianza, parte técnica, táctica y después darles las herramientas a través de los videos. Esa es la idea que tengo como entrenador: potenciar al jugador para que pueda conseguir un mejor club o contrato.

Y, en ese camino, ¿considera que el futbolista ha mejorado en la parte táctica y analítica?

Yo creo que sí. Hace casi cinco años que estoy acá y, cada año, el futbolista va mejorando en esa parte. Al principio, le costaba mucho más, pero ahora no tanto. El jugador va interpretando mucho más y está siendo cada vez más profesional. Por suerte, el fútbol de Perú, creo que está dando un paso de evolución. Cada vez hay mejores jugadores y los pocos juveniles que están llegando, muestran que están bien preparados. El fútbol peruano está mejorando.

