El entrenador de Cienciano valoró el triunfo ante Atlético Grau, para no quedar relegado en la parte baja de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

inició la Copa Sudamericana con mucha autoridad, incluso ganando su serie en fase de grupos, pero en octavos de final se encontró con un Bolívar muy superior, y quedó fuera de la competencia con un marcador globlal de 0-4.

Esto, sin duda, fue un golpe muy duro para el plantel que dirige el argentino Carlos Desio, sin embargo, el último domingo, el cuadro del Cusco se impuso en casa 1-0 sobre Atlético Grau, para recuperar la confianza.

“Después de un golpe tan duro como fue quedar desclasificado en la Sudamericana, era tratar de volver al triunfo. Necesitábamos este triunfo para agarrar esa confianza que habíamos perdido un poco en estos últimos partidos”, dijo Desio a los medio de prensa.

“Esperemos que este triunfo nos dé ese ánimo, ese aliciente para encarar los próximos partidos que vienen con un poco más de tiempo de preparación con mejores ajustes”, añadió el entrenador argentino.

En esa línea, Desio remarcó que su equipo “necesita jugar más al fútbol” y que busca “provocar el error”de los rivales.

