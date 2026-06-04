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Carlos Garcés. ( Foto: Cienciano)
Carlos Garcés. ( Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

Carlos Garcés reconoció que existen acercamientos relacionados con Sporting Cristal, aunque aclaró que cualquier operación dependerá de Cienciano, club con el que mantiene vínculo contractual hasta finales de temporada. El delantero ecuatoriano habló sobre su situación actual y dejó abierta la posibilidad de una transferencia en el próximo mercado.

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