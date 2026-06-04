Carlos Garcés reconoció que existen acercamientos relacionados con Sporting Cristal, aunque aclaró que cualquier operación dependerá de Cienciano, club con el que mantiene vínculo contractual hasta finales de temporada. El delantero ecuatoriano habló sobre su situación actual y dejó abierta la posibilidad de una transferencia en el próximo mercado.

“Tengo contrato en Cienciano hasta final de temporada, pero gracias a Dios hay chances y acercamientos, veremos qué sucede. Directamente no habló nadie de Cristal conmigo, sé que han hablado con allegados míos, pero son opciones que se manejan. Dependerá mucho también de Cienciano, ya que tengo contrato hasta final de temporada”, señaló.

Carlos Garcés, delantero de Cienciano habló en la previa del partido que tendrán ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

Carlos Garcés confirmó que existe una cláusula de salida

El atacante reveló que en su contrato con el club cusqueño hay una cláusula de salida, situación que podría facilitar una eventual negociación si aparece una propuesta formal.

Sin embargo, Garcés dejó claro que la decisión final no depende únicamente del jugador. “Sí hay cláusula de salida, eso lo maneja ya el club. Estoy feliz, tranquilo y mi familia igual. Si es una oferta que llega ahora, tendrían que hablar con Cienciano”.

Carlos Garcés: "Tengo contrato con Cienciano hasta final de temporada, pero hay opciones y acercamientos. Podría ser Sporting Cristal. Directamente no hablaron conmigo, pero sé que hablan con personas allegadas a mí. Depende de Cienciano. SÍ HAY CLÁUSULA DE SALIDA".@apresion1 pic.twitter.com/XbnRETFbyB — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) June 3, 2026

La posible llegada de Garcés aparece en un contexto donde Sporting Cristal analiza alternativas para potenciar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada.

Además, el delantero ha sido una de las piezas más importantes de Cienciano en la actualidad, situación que explica el interés que podría despertar en otros clubes del campeonato peruano.

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