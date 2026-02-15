¡Por el futuro! Carlos Gómez Laynes y William Huapaya, exglorias de Alianza Lima, enseñan a niños los primeros pasos en el fútbol formativo

Una academia de fútbol formativo viene desarrollándose en el Colegio Teresa González de Fanning, en el distrito de Jesús María, con una propuesta orientada a la enseñanza integral del deporte desde edades tempranas.

La iniciativa es organizada por la Cooperativa Emphost y cuenta con la participación de exjugadores de Alianza Lima, como Carlos Gómez Laynes, tio de Paolo Guerrero y William Huapaya, este último con pasado también en el Deportivo La Coruña.

Los entrenamientos se realizan los martes y jueves, en el horario de 9:30 a.m. a 11:30 a.m., y están dirigidos a niños y adolescentes de entre 7 y 14 años. Durante las sesiones se trabajan aspectos técnicos y tácticos propios de la formación, como el control del balón, la ubicación en el campo, la lectura del juego y la toma de decisiones.

Uno de los ejes del trabajo es el acompañamiento durante el proceso de aprendizaje. Cuando los niños se frustran ante una jugada que no resulta o cometen errores propios de la edad, los entrenadores se acercan para conversar con ellos y explicar que el desarrollo futbolístico es progresivo y que equivocarse forma parte natural del camino.

Desde la organización señalan que el objetivo es que los menores no solo aprendan los fundamentos del fútbol, sino que también incorporen valores como la paciencia, la confianza y la perseverancia, entendiendo que el error no debe ser un motivo de desánimo en esta etapa.

La academia impulsada por la Cooperativa Emphost se consolida así como un espacio de formación deportiva que combina experiencia profesional y un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades de los niños.

