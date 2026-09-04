Sporting Cristal tomó una posición firme luego de la agresión sufrida por Julio César Uribe a las afueras del estadio Alberto Gallardo. Carlos Gonzales, integrante del directorio celeste, condenó lo ocurrido y aseguró que la institución ya viene tomando acciones para que los responsables respondan por sus actos.

Carlos Gonzales condenó el ataque

El directivo señaló que el club no permitirá este tipo de comportamientos y confirmó que la persona que habría agredido a Uribe fue intervenida por la Policía.

“No vamos a permitir estos actos de violencia, son totalmente rechazables. La persona que agredió a Julio César fue retenida por la policía”, declaró Gonzales para RPP.

Según explicó, Uribe fue interceptado por un grupo de personas cuando se retiraba del recinto deportivo. El vehículo fue rodeado y golpeado, por lo que el exfutbolista decidió bajar para intentar conversar con los presentes. Fue en ese momento cuando recibió la agresión.

El dirigente calificó los hechos como “muy graves, inaceptables” y aseguró que el área legal de Sporting Cristal ya realiza las diligencias correspondientes.

¿Julio César Uribe renunciará?

Tras el ataque surgieron interrogantes sobre la continuidad de Uribe en su cargo. Sin embargo, Gonzales fue contundente al señalar que no se ha conversado sobre una posible renuncia.

“No hemos tocado nada sobre una renuncia, nadie debe pasar por temas de esta índole”, afirmó.

Asimismo, el directivo indicó que Uribe se encuentra tratando de asimilar lo sucedido y que viene coordinando con el área legal del club y su familia después del incidente.

Sporting Cristal reforzará la seguridad

Gonzales también adelantó que el club incrementará las medidas de seguridad en el estadio Alberto Gallardo para el próximo partido ante Los Chankas.

“Las acciones de seguridad van a incrementar en el Alberto Gallardo de cara al partido del domingo, tenemos que proteger a nuestra delegación”, sostuvo.

Finalmente, pidió no generalizar al hablar de los seguidores de Sporting Cristal y calificó a los responsables del ataque como un grupo reducido de personas desadaptadas.