Por Redacción EC

Sporting Cristal tomó una posición firme luego de la agresión sufrida por Julio César Uribe a las afueras del estadio Alberto Gallardo. Carlos Gonzales, integrante del directorio celeste, condenó lo ocurrido y aseguró que la institución ya viene tomando acciones para que los responsables respondan por sus actos.

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