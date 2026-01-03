Carlos Gonzales tras venta de AGREF: “No hay entrenador de Cristal, de los que han pasado por la gestión de Innova, que pueda decir que se le impuso un futbolista”

La operación buscó, según Gonzales, cerrar definitivamente ese capítulo. Sin embargo, en un sector de la hinchada persiste el escepticismo, sobre todo por la cercanía de Tiago Eloi Santos —nuevo propietario de la agencia y quien fue nexo de AGREF en el mercado europeo— con el grupo. En esta entrevista, el accionista de Innova Sports responde a esas dudas, defiende la transparencia del proceso y sostiene que todas las decisiones adoptadas apuntan a un solo objetivo: que Sporting Cristal sea la prioridad absoluta.

Eres una persona nada pública en Sporting Cristal, pero se te vinculaba con mayor fuerza cuando se hablaba de AGREF o de fichajes...

La vinculación que se me hace con Innova y con Sporting Cristal es natural, porque soy uno de los principales accionistas del Grupo Innova, que es propietario del club. Esa relación es evidente y no tiene nada de extraño. Nosotros somos un grupo empresarial con casi 17 años en el mercado, que se maneja bajo una lógica corporativa. Si bien tenemos accionistas, cada unidad de negocio cuenta con su propio gerente general y autonomía en la gestión. En el caso de Sporting Cristal, desde la compra del club en 2019 yo me mantuve como director del grupo, mientras que Joel Raffo asumió la responsabilidad total de la gestión del club. Esa ha sido siempre la forma de trabajo. Es cierto que, por la exposición que tiene el fútbol, mi nombre aparece con mayor frecuencia cuando se habla del club o de temas sensibles, pero eso es parte del entorno en el que nos movemos. Yo he estado ligado al fútbol toda mi vida y sé que la exposición y las especulaciones son parte natural de este mundo.

¿Por qué se decidió vender AGREF en este momento y no antes cuando ya se hablaba de conflicto de intereses?

En estos casi 17 años, Innova ha ido creciendo y desarrollando distintas unidades de negocio. Hemos tenido proyectos en medios de comunicación, como “La Nueve” en su momento, iniciativas sociales y operaciones en varios países de la región —Colombia, Uruguay, Chile, República Dominicana, Jamaica, entre otros—, siempre bajo una lógica de crecimiento y consolidación. Cuando los proyectos alcanzan un nivel de madurez y pueden caminar por sí solos, evaluamos si corresponde mantenerlos, transferirlos o venderlos. Eso ya ocurrió antes con otras empresas del grupo y, en esa misma línea, desde hace algunos años se venía evaluando la posibilidad de vender AGREF.

nnova Sports anuncia la venta de AGREF.

La agencia es hoy un proyecto consolidado, con una metodología de trabajo clara, una identidad definida y una red importante de futbolistas asesorados. Precisamente por eso, no es una empresa que se pueda vender de manera rápida. Es una operación de envergadura internacional, con compromisos no solo financieros, sino también deportivos y humanos, con jugadores, familias y clubes. Desde el inicio, la intención fue encontrar un comprador que conociera el negocio y que nos diera la confianza de que la agencia pudiera continuar con la línea de trabajo que siempre tuvo. A partir de ahí, se evaluaron distintas propuestas, tanto en el plano financiero como en el de gestión. Por eso se trató de una negociación compleja, que tomó muchos meses. Hubo que ponerse de acuerdo en múltiples aspectos y recién cuando se cumplieron esas condiciones se tomó la decisión final de concretar la venta.

Más allá del éxito de AGREF, ¿hubo un momento en el que entendieron que seguir manejando una agencia de jugadores y un club como Sporting Cristal era incompatible?

AGREF ha sido un proyecto muy relevante para el fútbol peruano. Trabajamos con jugadores que llegaron a la selección, como Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña, Miguel Araujo, entre otros. Estamos orgullosos de haber construido y liderado una agencia que, en los últimos diez años, ha sido la que más futbolistas peruanos ha logrado colocar en el extranjero. Y eso tiene aún más valor considerando el contexto actual del fútbol peruano, con muchas dificultades a nivel internacional. A pesar de ese escenario, se pudo ayudar a jugadores a dar el salto al exterior, y eso es algo que valoramos mucho.

Justamente por eso, cuando tomamos la decisión de vender la agencia y darle la posta a otro grupo o fondo internacional, lo hicimos pensando en su continuidad y crecimiento. Desde la compra de Sporting Cristal, nuestro principal proyecto pasó a ser el club, y entendimos que no era justo para una empresa como AGREF —con tantos compromisos, futbolistas, familias y gente que confió en nosotros— no darle la atención que requiere. A veces hay que priorizar y en ese sentido créimos que era importante poner toda la atención en un proyecto de la envergadura de Sporting Cristal y en ese camino estamos.

¿Qué factores pesaron más en esa decisión: la presión pública, una evaluación interna del modelo o un cambio de visión sobre la relación entre club y agencia de representación?

Esta es una decisión que responde a una planificación de largo plazo. Desde hace varios años se venía evaluando la transferencia de la agencia, porque para nosotros AGREF es un proyecto ya consolidado. Hoy nuestro proyecto más importante es Sporting Cristal. Desde la compra del club, ese pasó a ser el foco principal del grupo y, en ese contexto, resultaba lógico priorizarlo. No se trata de una decisión tomada por coyuntura, sino por una definición clara de hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos.

Entonces la venta no se dio por una presión del hincha...

Respecto a lo que se ha mencionado sobre la presión pública y el supuesto conflicto de intereses, nuestra visión es distinta. Para que exista un conflicto de intereses deben existir, como mínimo, dos partes con intereses contrapuestos. En este caso, se trataba de un mismo grupo empresarial, dueño tanto del club como de la agencia, por lo que no tenía ningún sentido pensar que se pudiera perjudicar deliberadamente a una de las empresas. Al contrario, el objetivo siempre fue que a ambas les fuera lo mejor posible.

Desde una mirada empresarial, ese modelo estaba pensado para generar sinergias, no conflictos. Luego aparecen interpretaciones más subjetivas, como evaluar si un fichaje resultó o no. Pero eso ocurre en todos los clubes, con o sin agencia propia. Le pasa al Real Madrid, al Manchester City y a cualquier institución: algunos refuerzos funcionan muy bien, otros regular y otros no, pese a haber sido decisiones tomadas con la mejor intención y en consenso con el comando técnico.

Tiago Eloi Santos, nuevo propietario de AGREF, ha mantenido una relación cercana con la agencia y ha sido un nexo en operaciones en Europa. ¿Qué garantías puede ofrecer de que la venta implica una desvinculación real y no solo un cambio formal de propiedad?

Más allá de las palabras, lo que puedo transmitir son hechos. Como grupo empresarial, en estos 17 años vinculados al fútbol siempre hemos actuado con absoluta transparencia. Se nos puede criticar el modelo de negocio, se puede estar de acuerdo o no con la forma en que se manejó AGREF, el Instituto Johan Cruyff u otros proyectos que tuvimos, pero nunca se nos podrá cuestionar por falta de claridad sobre cómo está compuesto el grupo y cómo operan sus empresas.

Cuando adquirimos Sporting Cristal, si hubiésemos querido ocultar algo, lo más sencillo habría sido separar formalmente la agencia del club antes de la compra. No lo hicimos porque siempre hemos tenido la convicción de que, si no estás haciendo nada indebido, no tienes por qué esconderte. Decidimos avanzar de frente, asumiendo que podía haber críticas, pero con total transparencia porque no pasa como en otros clubes a nivel nacional o internacional, que siempre hay alguien por debajo de la mesa, en las sombras, diciendo “no. este representante tiene participación en tal club, este representante es dueño de tal club” como pasa en Argentina, Chile u otros países de la región.

Pero hay mucho esceptisismo precisamente porque se vendió a un agente cercano a ustedes como Tiago Eloi Santos...

Hoy la agencia ya no forma parte del grupo y eso no es solo una formalidad, sino una decisión estructural. Entendemos que exista escepticismo por la cercanía profesional que ha tenido Tiago Eloi con la agencia, pero la propiedad, la gestión y las decisiones ya no nos pertenecen. Las garantías están en los hechos: AGREF ya no es parte de Innova ni de Sporting Cristal. A partir de ahí, cualquier análisis sobre vínculos pasados no cambia una realidad concreta, que es la desvinculación total de la agencia respecto del club y del grupo empresarial.

Pero la cercanía con Tiago Eloi Santos es la que aún genera dudas en los hinchas...

Es un agente que en los últimos ocho o diez años ha crecido de manera significativa y que, de hecho, es quien más transferencias de futbolistas peruanos al extranjero ha concretado. Ha sido un apoyo importante para nosotros y para otras empresas peruanas en la internacionalización de jugadores. Por eso, venderle la agencia a alguien que conocemos, que sabe cómo funciona el negocio y que puede darle continuidad al proyecto, nos pareció lo más responsable.

No tenemos nada que ocultar respecto a la operación. La venta se ha hecho a un fondo de inversión en el que participa y que representa Tiago Eloi, y estamos tranquilos con esa decisión. Hoy AGREF ya no forma parte del Grupo Innova ni de Sporting Cristal.

Además, no hay que perder de vista que los clubes y las agencias de representación son, en muchos casos, socios estratégicos. Todos los clubes del mundo trabajan con representantes. La clave está en hacerlo de manera clara y transparente, buscando operaciones en las que ganen el club, en este caso Sporting Cristal que es nuestra prioridad, el jugador y la agencia de representación. Ese es el camino para que crezca la industria del fútbol en el país.

Joel Raffo y Julio César Uribe en la conferencia de prensa en la que se anunciaron la salida de siete jugadores de Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

¿Se espera entonces que la buena relación entre AGREF y Sporting Cristal se mantenga?

La relación de AGREF, como la de cualquier otra empresa de representación, con el Grupo Innova y con Sporting Cristal será de cercanía, siempre que se trate de agencias que trabajen de manera correcta, transparente y que aporten tanto al jugador como al club. Con ese tipo de empresas, naturalmente, buscamos mantener una relación cercana.

Y esto no es algo exclusivo de AGREF. Hay distintas agencias de representación reconocidas en el medio. Está Vibra, está Twenty Two, que es la empresa de Fernando Felicevich; está FOSA, de Raúl González; está EsFútbol, de Juan Diego Gutiérrez; y también agentes independientes como Jonathan Córdoba o Elio Casaretto. Es decir, hay varias agencias que tienen relación con el club, como ocurre de manera habitual en el fútbol.

Nosotros vamos a seguir trabajando con aquellas empresas con las que podamos generar un beneficio para el club, porque hoy defendemos al cien por ciento los intereses de Sporting Cristal. Al club le tiene que ir bien, y si al club le va bien, naturalmente eso también repercute positivamente en nosotros como grupo. A veces se intenta hacer una separación entre Innova y Sporting Cristal, cuando en realidad somos uno solo en cuanto a objetivos. Todos queremos lo mismo: que el club compita bien, que clasifique a torneos internacionales, que tenga buenos jugadores y que crezca. Pensar que alguna decisión se tomaría con la intención de perjudicar a Sporting Cristal no tiene ningún sentido. Sería totalmente ilógico.

Hay jugadores de AGREF que terminan contrato con Cristal como Diego Otoya. ¿Cómo se manejará esos casos?

Las decisiones en Sporting Cristal se seguirán tomando exactamente bajo los mismos criterios que hasta ahora. El proceso de evaluación y definición de incorporaciones o salidas no cambia: es un trabajo consensuado entre el comando técnico, la dirección deportiva y la gerencia general o presidencia, que interviene principalmente para la aprobación de presupuestos. La parte estrictamente deportiva —rendimiento, proyección y necesidades del plantel— es manejada por la dirección deportiva junto con el cuerpo técnico y el área de scouting.

En ese sentido, no existe ni existirá ningún tipo de imposición de jugadores por pertenecer a una agencia determinada. No hay entrenador, de los que han pasado por la gestión de Innova, que pueda decir que se le impuso un futbolista. La evaluación de cada jugador se basa únicamente en su rendimiento: minutos, desempeño, estadísticas y proyección. Priorizar a un jugador de una agencia con bajo rendimiento por encima de otro que rinde mejor no tendría ningún sentido deportivo ni empresarial; sería dispararse a los pies. Por eso, los únicos criterios que se aplican —y que seguirán aplicándose— son los deportivos.

Paulo Autuori llegó a mediados de abril a Sporting Cristal tras la destitución del argentino Guillermo Farré. (FOTO: Sporting Cristal).

¿Qué mensaje le daría hoy al hincha que sigue siendo escéptico y que siente que esta operación aún no termina de cerrar una etapa?

Permíteme hacer una precisión previa, y te pediría que se subraye: hablo en calidad de accionista, no como directivo. No tengo un cargo ejecutivo en el club, pero sí intereses importantes como accionista y, además, como admirador de Sporting Cristal desde siempre.

Desde ese lugar, el mensaje al hincha es que todas las decisiones que se han tomado —y que se seguirán tomando— responden a la mejor intención de favorecer el crecimiento y el éxito del club. Nosotros no entramos a proyectos para cumplir etapas a medias. En los 17 años que llevamos desarrollando proyectos empresariales en el fútbol, siempre lo hemos hecho con un objetivo claro: que el proyecto sea exitoso, sostenible y líder. En Sporting Cristal, a esa mirada empresarial se le suma algo aún más fuerte: un sentimiento de pertenencia.

Entonces, ¿cuál es la visión de largo plazo que Innova tiene para Sporting Cristal?

El reto que nos hemos planteado es que Sporting Cristal sea un referente en la región, no de manera puntual o esporádica, sino de forma sostenida en el tiempo. Y para que eso ocurra, se necesitan bases sólidas. Esas bases se construyen, primero, desde lo financiero y desde el trabajo en menores. A partir de ahí, como consecuencia, el primer equipo empieza a competir mejor y a obtener resultados importantes, pero resultados que se mantengan en el tiempo.

Lo que no queremos es un éxito aislado, una gran campaña que luego no tenga continuidad. Sporting Cristal se merece estar en la cúspide a nivel regional de manera permanente. Ese es el objetivo de fondo y hacia ahí apuntan todas las decisiones que se están tomando hoy.

Esa es la visión, pero también hay una misión y para un club de la envergadura de Sporting Cristal debe ser campeonar y ello es esquivo desde el 2020...

Cuando compramos el club asumimos plenamente la historia y la responsabilidad que implica Sporting Cristal: ser protagonista y pelear el campeonato todos los años. Ese estándar no se ha perdido ni se va a perder. Al mismo tiempo, había un reto muy exigente que era hacer al club autosostenible , que no dependa de un propietario sino de su propia gestión y de un crecimiento financiero ordenado.

Además, el club ha fortalecido sus bases: somos líderes en fair play, en minutos otorgados a jugadores Sub 20 y en la proyección de futbolistas que nutren a la selección peruana. Todo eso habla de un crecimiento sostenido, no improvisado.

Maxloren Castro fue el Sub23 más usado en Sporting Cristal. El extremo izquierdo acaba de cumplir 18 años. (Foto: Getty Images). / Daniel Apuy

Se reconoce lo hecho en menores o el tema de orden administrativo, económico en el club, pero la institución necesita títulos...

Eso no significa conformismo. El objetivo deportivo de Sporting Cristal es campeonar todos los años y dar un paso más en el ámbito internacional. Cuando no se consigue, lo asumimos con total claridad y autocrítica. Ese compromiso está presente de manera permanente como un sticker en la frente de cada persona en la organización y es el punto de partida de cada temporada.

Ahora, es valioso destacar que en seis años de gestión, Sporting Cristal nunca ha salido del tercer lugar y ha estado siempre en la pelea por el título. El club ha estado peleando el título y de no haberse cambiado las bases del campeonato, Sporting Cristal hubiese sido campeón en el 2021 y 2022 porque fuimos número uno en el acumulado y en cualquier lugar del planeta levantábamos el trofeo. Además, hemos clasificado todos los años a torneos internacionales, tanto a Copa Libertadores como a Copa Sudamericana, y alcanzamos instancias importantes, como los cuartos de final de la Sudamericana después de varios años.

¿Es hincha de Sporting cristal o es un admirador de la gestión y de la forma en la que se ha manejado el club desde su nacimiento?

Soy muy exigente con las palabras. Para mí, ser hincha está más asociado a la pasión pura, mientras que llamarme admirador implica una convicción racional, un compromiso consciente con un proyecto, una institución y una forma de hacer las cosas. Por eso siempre he preferido definirme como admirador, porque es una adhesión que nace tanto del corazón como de la razón.

¿Entonces no se considera hincha?

No tengo ningún problema en que se me llame hincha. No es que yo simpatice con otro club ni mucho menos. Mi vínculo con Sporting Cristal es profundo y viene desde el origen. Mi padre jugó en Cristal y fue campeón con el club. Yo nací a una cuadra de La Florida, crecí literalmente al lado del club. Mi madre trabajó muchos años en Sporting Cristal como profesora y mis hermanos hicieron toda su formación en las divisiones menores del club.

He vivido el club desde todos los ángulos posibles: como hijo de jugador, como hijo de entrenador, como hermano de futbolistas, como parte de una familia vinculada históricamente a Cristal. He visto crecer al club, he convivido con su gente y con su identidad. Por eso, querer a Sporting Cristal es algo natural para mí, casi familiar. Tal vez no soy el hincha tradicional que se expresa públicamente todo el tiempo, en parte por mi perfil profesional, pero mi compromiso con el club es absoluto. Sea como hincha o como admirador, estoy totalmente entregado al club.