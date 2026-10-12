Sporting Cristal consiguió una victoria clave en Cajamarca. El triunfo por 1-0 ante UTC, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, permitió que el equipo dirigido por Roberto Mosquera alcanzara el primer lugar de la tabla por diferencia de goles.

Tras el resultado, Carlos Gonzales, miembro del directorio celeste, destacó el trabajo colectivo y pidió mantener la calma cuando todavía restan seis jornadas para el final del campeonato.

“ Estamos tranquilos, en realidad tranquilos porque es resultado del trabajo de todo el plantel, el comando técnico, de la dirección de fútbol. Así que, nada, ahora estamos tranquilos, faltan todavía seis partidos. Vamos con bastante calma”, declaró Gonzales ante las cámaras de Jax Latin Media.

“LA IDEA HA SIDO DEVOLVERLE EL ADN AL CLUB. LE PEDIMOS ESTAR A LOS HINCHAS ESTAR TODOS UNIDOS” 🗣️ 📺 Declaraciones completas de la delegación de Sporting Cristal en nuestro canal de YouTube: https://t.co/TEQ3NTS0Y9 https://t.co/r1sIyYkkfd — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 12, 2026

El directivo evitó anticipar escenarios y remarcó que el liderato debe asumirse con prudencia, sin perder de vista el camino que queda por recorrer en el Clausura.

En esa misma línea, Gonzales explicó que los cambios realizados en el equipo necesitan tiempo para consolidarse. “En ese sentido, es a base de trabajo, de paciencia también. Hay cambios que se realizan y hay que esperar realmente de que se puedan consolidar y bueno, vamos a seguir en esa línea con mucha cautela, con mucha calma y yendo partido a partido como lo hemos venido haciendo ”, señaló.

Sobre las críticas y el denominado ‘cargamontón’, descartó sentirse afectado: “Ningún sentimiento de esos porque sabemos que estamos en fútbol, al menos en mi caso desde siempre y no he tenido ese sentir”.

Uno de los puntos que abordó el directivo fue la decisión de apostar por Julio César y Roberto Mosquera, a quienes vinculó con la identidad que busca recuperar la institución.

“ El traer primero a Julio César y luego a Roberto la media ha sido netamente para devolverle el ADN al club. Ellos son realmente lo que el club realmente quiere representar. Ellos son la máxima representación del Sporting Cristal al menos en vida”, manifestó.

Gonzales destacó la trayectoria nacional e internacional de ambos, además de sus cualidades personales y profesionales, como referencias de la esencia que el club pretende transmitir.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la unidad en un momento en el que Sporting Cristal vuelve a situarse en lo más alto del Clausura.

“ Ese tema sobre las críticas que viene de uno u otro lado, o sea lo que siempre tratamos de pedir al hincha es que esa unidad se mantenga. Q ue siempre estemos todos unidos, todas las partes, comando técnico, hinchas, seguidores, alguna prensa que es más allegada a Cristal, que estemos juntos porque queremos que con unidad podemos conseguir objetivos importantes”, sostuvo.

Con seis partidos por delante, el mensaje de Gonzales apunta a sostener el trabajo y la cohesión del entorno celeste en la pelea por el título.