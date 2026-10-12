Carlos Gonzales, miembro directorio de Sporting Cristal. (Foto: Captura de X / @JaxLatinMedia)
Carlos Gonzales, miembro directorio de Sporting Cristal. (Foto: Captura de X / @JaxLatinMedia)
Por Redacción EC

Sporting Cristal consiguió una victoria clave en Cajamarca. El triunfo por 1-0 ante UTC, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, permitió que el equipo dirigido por Roberto Mosquera alcanzara el primer lugar de la tabla por diferencia de goles.

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