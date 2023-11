-¿Cómo fue el día siguiente que jugaste tu último partido como futbolista profesional? ¿fue complicado?

Es un momento complicado porque uno normalmente no piensa que va a llegar ese momento hasta que sucede. Hasta ahora me cuesta, ya que yo nací para jugar al fútbol y ahora tengo que acostumbrarme a vivir de diferente manera a lo que normalmente venía acostumbrado en mis 39 años de mi vida. Así que todavía cuesta, tengo un chip muy clavado de lo que es ser futbolista profesional, que seguro hasta el día que me muera lo voy a tener.

-¿Qué es lo que más te ha costado, quizás levantarte temprano?

No, porque yo hago la misma rutina, levantarme temprano, ir al club donde me desempeñe mis últimos 15 años y tener casi el mismo horario. Mis funciones dentro del club son diferentes, ahora yo convivo con los jugadores como si conviviera cuando estaba jugando, pero tengo otras funciones y tengo que pensar más en los chicos, como va su formación para que puedan llegar al primer equipo y lleguen los suficientemente maduros para que le aporten de la mejor manera a Sporting Cristal.

-¿Dejar el fútbol profesional es una decisión dura?

Siempre va a ser difícil porque a partir de ahí tú tienes que ponerte a pensar qué vas a hacer. Gracias a Dios sigo trabajando en el lugar donde dejé de jugar, entonces por ese lado soy un bendecido y espero aprovechar y dar la talla.

Lobatón realizará su partido de despedida este domingo en el estadio Alberto Gallardo. (Foto: GEC)

-¿Cuál ha sido el peor y mejor momento de tu carrera?

El peor momento de mi carrera, fue pelear la baja con Sporting Cristal en el año 2007 y el mejor momento de mi carrera también fue ese, porque me di cuenta de que esa resiliencia que tuvimos ese año me sirvió para los siguientes años.

-¿Qué cambió ese suceso para tu vida?

El tema profesional ya lo llevaba siempre, está en mi ADN. Lo que pasó ese año fue convivir con situaciones extremas y a partir de ahí valorar que estás en un club grande y que siempre tienes que pelear cosas. Algo impensado era creer que Cristal iba a pelear la baja. Ese año la peleamos, estuvimos en una situación complicada, se unió la gente, la barra, el equipo, dirigentes y pudimos salir de una situación muy complicada.

-¿Qué le dirías al hincha de Cristal que te respeta y valora lo que hiciste y vienes haciendo a favor del club?

Lo que siempre he dicho: gracias por todo el cariño que me brindan, que yo siento en la calle, redes sociales. Es eso, solo gratitud hacia ellos. Eso confirma también lo que uno hizo en la cancha y tiene algo de reciprocidad. El fútbol como deporte te brinda muchas cosas.

-¿Quiénes fueron los mejores técnicos que has tenido?

Yo siempre he dicho que he aprendido de todos, con algunos he convivido de diferentes maneras, diferentes conexiones. Pero con la mayoría me he llevado muy bien y he estado en diferentes etapas de mi vida. Siempre voy a tener buenos recuerdos.

-¿El mejor compañero?

El mejor compañero es, sin duda alguna, mi hermano Abel. Es como mi papá. Pero si hablamos futbolísticamente creo que Renzo Sheput y amigos que me dio el fútbol como Paolo de la Haza, Pedro Plaza.

¡Ellos son parte de la historia de nuestro SC!



Hoy varios de nuestros ex jugadores estuvieron de visita en La Florida y serán parte de la gran despedida de @CaloLobaton mañana.



Compra tus entradas en Joinnus https://t.co/ZQglInKKJw pic.twitter.com/Qbt2hkB0dU — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 25, 2023

-Sporting Cristal no tuvo un buen 2023, ¿qué pasó?

Hemos tenido muchos altibajos. Cristal es un equipo que está acostumbrado a pelear cosas importantes y cada vez que no se logra el objetivo es un año que se podría decir que no fue bueno. Entonces solamente queda buscar, analizar y mejorar para el próximo año, porque hablar sobre la leche derramada es complicado.

-¿Qué nos puedes decir sobre tu nueva función en Sporting Cristal?

Esta nueva función para mí es de mucha responsabilidad, mucha exigencia por la cual me he venido preparando.

-¿Fue difícil convencer a Gareca para que esté dirigiendo en tu partido de despedida?

Gareca es un amigo mío, tuvimos una buena relación en la selección. Solamente fue conversar, proponerle lo que estaba pasando sobre la situación de mi despedida y él aceptó.

-El Pibe Valderrama, entre otras figuras, estarán en tu despedida, ¿cómo se dio el contacto?

Fueron conexiones que hizo la producción y mi hermano. En cambio con la gente que jugué en Sporting Cristal solo fue decirle que ellos sean parte de mi despedida. Espero que esa tarde la gente que venga se divierta y va a ser muchas emociones.

-¿Hay algún mensaje que has preparado?

Solamente dejar que mi corazón hablé.

Carlos ganó cinco título nacionales con Cristal. (Foto: GEC)

-¿Cómo visualizas que será el día?

Tengo ansias que llegue ese día, pero solo quiero que sea lindo e impensado.

-¿Cuál fue la clave de tu éxito?

Pasa por un tema de confianza, tema de valoración y en ese momento fui valorado de una forma diferente hasta que dejaron de haber jugadores importantes y voltearon a verme, es lo mismo que está pasando a Piero Quispe, lamentablemente a mí me pasó a edad y a Piero Quispe le pasa a los 21 años.

-¿Soñaste con los logros de tu carrera?

No, yo solo quería jugar, divertirme, y lo logré. De ahí en más lo que vino fue parte del proceso que le di, porque cuando yo decidí jugar al fútbol, yo dije que iba a vivir para el fútbol, no a vivir del fútbol.

-¿Sentiste presión por lo que logró tu hermano Abel?

Sentí presión por mi padre porque al comienzo era hijo de, luego el hermano de. Sin lugar a duda era complicado, pero fue una prueba que decidí pasar. A mi nadie me obligó jugar al fútbol, yo quise hacerlo y a partir de ahí te diría que comencé a luchar.

-¿Qué hiciste con tu primer sueldo de futbolista?

No era mucho, la llevé a mi madre a comer y de ahí me quedé algo para mi pasaje.

-¿Qué tal la experiencia de ser dirigido en la selección peruana por Ricardo Gareca?

Una de las mejores, una gran persona, siempre te va a decir las cosas en la cara para que las cosas fluyan.

-¿Esa fue la clave de su éxito?

Yo no sé si fue la clave, a mí me dejó una grata impresión.

Con este invitado Pensá! Si no vas, porque el tigre 🐯estará con nosotros este 26 de noviembre en el Alberto Gallardo!!🏟️

-Alguna invitación para el hincha de Cristal

Le pido al hincha de Cristal que llene el Gallardo, que la pasemos lindo y venga este domingo y que sea un momento agradable en sus corazones.

-¿Qué le dirías a los niños que anhelan ser futbolista?

Que persigan sus sueños, persistan y que para todo hay momentos. Pero que cuando uno se dedica al fútbol, uno se dedica al fútbol. No se hace todo a la vez.

-¿Lidiar con temas extradeportivos es complicado?

Sobre todo en una sociedad peruana como es tan criticable, el peruano critica, no mide y luego con el tiempo dice: “Nos equivocamos”, sin embargo, no hay una autocrítica que diga “esto no puede volver a pasar”, pero siempre pasa.

-¿Te hubiera gustado jugar en el extranjero?

Me hubiese encantado, tuve muchas oportunidades, nunca hubo tan clara. “Oye hay esto, habla con el club, ya vente”, siempre hubo trabas, algo medio oscuro, por lo cual no me inclinaba mucho por emigrar y siempre esperaba que todo sea claro, para que yo emigre, pero no se dio.

-¿Qué opinas del rendimiento de Joao Grimaldo con la selección peruana?

Grimaldo es un chico que tiene mucho talento. Un jugador que tiene esa habilidad de poder desprenderse de los rivales fácilmente, pero él ha manejado un proceso en Sporting Cristal que quizás la gente no lo ha percibido. Este muchacho viene desde hace dos o tres años jugando en el primer equipo, comenzó con algunos minutos, luego le fueron dando más minutos para que maneje ese proceso de llegar a una etapa de madurez y aporte al equipo. Ahora es un titular indiscutible, una gran opción para la selección y espero que en los siguientes años nos dé las alegrías que todo queremos de él, porque es un jugador que tranquilamente puede brillar en el extranjero y en la selección.

Joao Grimaldo debutó en las Eliminatorias frente a Brasil. (Foto: AFP) / CRIS BOURONCLE

-¿Ante Venezuela brilló y fue determinante en el juego?

Sí, Grimaldo es un chico, como la gente no está acostumbrada a verlo con la camiseta de Perú, todas las cosas que haga son positivas. Eso será hasta que él logre una regularidad y a partir de ahí la exigencia será mayor, porque la gente le seguirá pidiendo cosas, la gente le va a pedir que tenga buenos rendimientos y es ahí donde él tiene que mostrar crecimiento.

-¿Qué importancia tiene el psicólogo del club, Franco Ascenzo, en el presente de Joao?

A Franco lo conoce desde muy chico, esta camada que sale a Franco, el psicólogo deportivo que tenemos en el club para muy metido con ellos, es un trabajo arduo de años del área de psicología deportiva y esperemos que este muchacho sea un ejemplo para los que vienen detrás. Nosotros esperamos eso.

-¿Piero Quispe es el mejor jugador de la temporada?

Para mí es un gran jugador, no quiero que le pongan mucho peso a él, es un chico que evoluciona y participa muy bien en los partidos, pero dejémosle que tenga su proceso de madurez y que no le pongamos todo el peso. Eso no necesita ahora, seguro va a brindar muchas emociones.

-¿Les escribiste a Yotun tras su gol ante Venezuela y por convertirse en el jugador con más partidos en la historia de la selección junto a Roberto Palacios?

Yo no tengo nada que descubrir de ‘Yoshi´, para mí es un jugador extraordinario y solo espero que sea el domingo para darle un abrazo y compartir con él.

𝑼𝒏 𝒓𝒆́𝒄𝒐𝒓𝒅 𝒎𝒂́𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒀𝒐𝒔𝒉𝒊 👏🏽



Yoshimar Yotún alcanzó los 1️⃣2️⃣8️⃣ partidos e igualó a Roberto Palacios como el seleccionado con más partidos jugados con #LaBicolor 🇵🇪.

-¿Duele el momento en el que está la selección?

Como hincha, como peruano, claro que duele, pero sé que estos momentos son para reforzar y pensar que se hace mal. Es momento de cambiar y pensar en el objetivo grande y para que los resultados de aquí en adelante no sean favorables.

-¿Qué nos puedes decir de Juan Reynoso?

Es un gran técnico que no ha podido tener buenos resultados y lamentablemente en el fútbol priman los resultados.

-¿Es momento de un cambio de timón en la selección peruana?

Yo no sé si es momento, solo el tiempo lo dirá si nos equivocamos o no. Yo no sé si él se vaya, creo que tiene la suficiente espalda para aguantar momentos difíciles, pero no es una decisión mía. Es una decisión de los que manejan la selección.