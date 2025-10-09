Cienciano quedó relegado en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y solo buscará alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año.

Precisamente un torneo que supo ganar con gol del paraguayo Carlos Lugo, quien fue anunciado como nuevo Gerente Deportivo del club.

A través de sus canales oficiales, Cienciano le dio la bienvenida a un histórico hombre que ahora asumirá este nuevo reto en su vida, y se mostró muy emocionado.

“Esto se venía manejando hace un tiempo. Hoy me toca asumir este reto porque el club nos necesita, necesita a la hinchada, y estamos prestos para trabajar. Asumir este desafío es importante para poder llevar a la institución al lugar que se merece”, dijo Lugo.

“Es importante para mí, el cuerpo técnico y los jugadores saben de la importancia de estar en la Liga 1, y uno asume este reto para salir adelante junto a todos ellos”, añadió el paraguayo.

