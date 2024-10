No te pierdas la fecha 15 de la Liga 1-2024. El torneo sigue su curso con el encuentro entre ADT vs. Unión Comercio en vivo y online. En la posición 12 con 16 puntos y tras 5 partidos sin una victoria, ADT buscará llevarse los 3 puntos para alejarse de la zona de peligro de la tabla de posiciones. Por otro lado, Unión Comercio es el primer equipo descendido en esta edición del torneo, ya que se encuentra en el último lugar de la tabla con 8 puntos. No obstante, todavía debe jugar los partidos que le corresponden en las fechas que quedan. Este duelo lo podrás ver este miércoles 23 de octubre desde las 3:15 pm en la señal de Liga 1 MAX y Liga 1 Play. Además todas las incidencias, goles, jugadas y resumen del mismo lo encontrarás en DT de El Comercio.