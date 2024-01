Carlos Zambrano, defensa de la selección peruana, se pronunció sobre su situación en Alianza Lima y contó que el club blanquiazul “le bajó el dedo”, pese a que aún tiene contrato , por lo que deberá definir su futuro en las próximas semanas.

En entrevista con el programa “Futmax League”, del canal Liga 1 Max, el ‘Káiser’ cuestionó que Alianza Lima lo haya apartado del plantel “sin ninguna excusa” y que los dirigentes no le han dado la cara para explicarle su situación.

🎙 Carlos Zambrano revela en FUTMAX League que Alianza Lima "le bajó el dedo"



"Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo, sin mayor explicación, pero yo tengo contrato con ellos"



“En un par de semanas decidiré mi futuro, yo aún tengo contrato con Alianza, primero tengo que resolver esos temas en casa, Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa o algo, ni me comentó nada, simplemente me bajaron el dedo”, indicó Carlos Zambrano.

“Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, todos son extranjeros, no los conozco personalmente como para encararlos, cara a cara, a mí me gustan las cosas cara a cara, no dar mensajitos por la televisión o dar entrevistas, no me interesa eso, no soy como ellos”, agregó.

“A mí nada me cuesta tirar bombitas, lo que voy a decir puede reventar en cualquier momento y no quiero causar malestar a nadie, prefiero comérmela yo mismo, va a llegar el momento en que decida mi futuro y en cualquier momento o en cualquier entrevista, cuando ya no aguante más, voy a tener que soltar todo”, sentenció.

Alianza Lima ya realizó su pretemporada y celebró su Noche Blanquiazul para presentar su plantel de cara a la Copa Libertadores y la Liga 1 de este año, pero Carlos Zambrano no fue considerado para esta temporada, pese a tener contrato por todo este año. Los dirigentes también descartaron la llegada del delantero Paolo Guerrero.

“Carlos (Zambrano) tampoco entra en la estructura deportiva de este año. Estamos tratando de encontrar la mejor salida posible. Los nombres que se han mencionado son grandes profesionales y merecen que les demos el mayor de los respetos para encontrarles la mejor salida”, expresó el gerente deportivo de la institución blanquiazul, Bruno Marioni.