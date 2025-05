Carlos Zambrano fue uno de los protagonistas ayer en Matute, ya que, a raíz de su golpe en contra de Valoyes dentro del área, Bruno Pérez, tras revisar el VAR, sanciona penal a favor de Cienciano. A continuación, te mostramos lo que dijo el “Kaiser”.

“Bruno me dijo: ‘Para mí no es penal, tranquilo’. Y de ahí lo llama el VAR y cobra el penal. Mi intención no está en meterle un codazo, no sé ni con qué lo golpeo”, cuenta el capitán de Alianza.

“No sé quiénes estuvieron en el VAR, es una payasada, para mí, todos tienen su punto de vista y para mí perjudica mucho al fútbol”, agregó.

Resumen del partido, Alianza vs Cienciano

Alianza Lima cayó por la mínima diferencia ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, el viernes 2 de mayo de 2025.

En el primer tiempo, los blanquiazules tuvieron 2 claras ocasiones de gol con Paolo Guerrero y Kevin Quevedo, que no pudieron terminar de gran manera las jugadas. Además, le anularon un gol al depredador por fuera de juego. De esta manera, se fueron al descanso igualando en el marcador.

En la segunda parte, Cienciano adelantó sus líneas y salió a buscar el gol, por otro lado, los blanquiazules no pudieron asociarse como lo hicieron en el primer tiempo y perdieron un poco el dominio del balón. E

El gol de los cusqueños vino a los 90 minutos. Tras revisar el VAR, Bruno Pérez sancionó penal a favor de Cienciano por un golpe de Zambrano en contra de Valoyes en el rostro. Además, expulsó a Paolo Guerrero y Carlos por doble amarilla.

A los 96 minutos, Christian Cueva se paró delante de Guillermo Viscarra, remató de gran manera el penal y le dio la victoria a los cusqueños.