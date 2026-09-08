Carlos Zambrano se pronunció sobre la polémica que protagonizó junto al árbitro Daniel Ureta durante la derrota de Sport Boys por 2-1 ante Sport Huancayo, por la fecha 8 del Torneo Clausura. El defensor contó qué sensación le dejó escuchar los audios del VAR publicados por la CONAR y volvió a cuestionar la decisión que terminó en penal para el conjunto local, dutante una entrevista con el programa “Nada que no se sepa”.

El encuentro disputado en el estadio IPD de Huancayo quedó marcado por varias controversias. A los 84 minutos, Ureta sancionó una falta de Zambrano sobre Daniel Porozo dentro del área y cobró penal para Sport Huancayo. Javier Sanguinetti convirtió desde los doce pasos y puso el 2-1 definitivo.

La decisión provocó fuertes reclamos de los jugadores de Sport Boys y posteriormente una trifulca que paralizó el partido durante varios minutos. La CONAR difundió los audios de la revisión y señaló que Zambrano se desentendió del balón y desplazó a su rival de manera imprudente, por lo que consideró correcta la decisión de Ureta.

Zambrano cuestionó la rapidez de la decisión

Tras escuchar los audios, Zambrano reveló que ya había conversado con Daniel Ureta durante el partido y que le llamó la atención la rapidez con la que se confirmó la decisión.

“Escuché los audios ayer recién, pero yo ya sabía lo que se venía, más o menos, porque la decisión fue directamente, o sea, no, ni quisieron ver nada”, señaló el defensor.

Carlos Zambrano en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)

El jugador de Sport Boys contó que incluso le manifestó su desacuerdo al árbitro principal: “Le hablé a Daniel Ureta y le dije, mira, no, ya me confirmaron, todo el rato le dije, ya me confirmaron”.

Zambrano también recordó que Ureta le habría dicho que revisaría posteriormente la jugada. “Es más, me dijo a mí ‘cachosamente’, o no sé si fue ‘cachosamente’, que lo revisaba después”, relató.

La respuesta del defensor fue irónica: “Ah, le dije, ah, en tu casa la vas a revisar cuando ya está todo el partido quemado, ¿no?”.

“Parece que fue direccionado”

El defensor fue especialmente crítico con el tiempo que tomó la revisión del penal y con la conclusión a la que llegaron los árbitros del VAR.

“Pero fue rapidísimo, ahí jugaste, se tardan dos, tres minutos en tomar decisiones, pero en ese penal fue muy direccionado prácticamente, o sea, suena feo decirlo, pero parece que fue direccionado”, afirmó.

Según Zambrano, el audio terminó confirmando lo que había anticipado durante el encuentro. “Y bueno, ya sabía que el audio fue tan rápido que cuando me fue a reclamar, no, ya me confirmaron, me confirmaron, dicho y hecho”, sostuvo.

La CONAR, sin embargo, respaldó públicamente la decisión de campo. En el audio difundido, el VAR consideró que Zambrano llegó en velocidad, no jugó el balón y desplazó a Porozo, calificando la acción como imprudente.

Zambrano cuestionó los arbitrajes en la Liga 1

El jugador también amplió sus críticas al arbitraje peruano y aseguró que, desde su perspectiva, se vienen produciendo errores en diferentes partidos.

Los rosados vencieron el último fin de semana a Sporting Cristal y se ubican en la tercera posición del Torneo Clausura. (Foto: Sport Boys)

“Pero bueno, o sea, ¿qué se puede esperar de los árbitros, ya que lamentablemente todas las fechas se están equivocando, ¿no? O sea, no es solamente una ni un partido, son varios partidos que están pasando”, comentó.

Zambrano puso como ejemplo otras decisiones que generaron polémica en la Liga 1 y mencionó incluso el caso de Álex Valera. “Yo te hablo como jugador neutral, no del Boys hoy en día, y veo cada cosa rara, escucho el audio de la U, o sea, es para llorar o para reírse, no sé”, señaló.

En ese sentido, cuestionó el criterio utilizado por los árbitros en determinadas acciones dentro del área y consideró que situaciones similares podrían haber sido sancionadas de manera diferente dependiendo del equipo involucrado.

“Daniel no es la primera vez que se equivoca con el Boys”

Zambrano también recordó anteriores decisiones de Daniel Ureta que, según su percepción, perjudicaron a Sport Boys.

“Que Daniel no es la primera vez que se equivoca con el Boys, o sea, contra Juan Pablo también una expulsión rarísima, contra Da Campo, que lo recuerdo muy bien, o sea, ya sería la segunda vez”, manifestó.

El defensor aseguró, además, que antes del partido ya había recibido un comentario de Christian “Cholo” sobre la posibilidad de que el arbitraje terminara perjudicando al equipo chalaco.

“Y algo curioso es que justo Cristian me dice antes del partido, vas a ver que nos van a meter la mano, o sea, por Daniel lo decía, ¿no?”, contó.

Según Zambrano, después del encuentro el comentario volvió a aparecer: “Pero justo acabó el partido y Cholo me lo dijo de nuevo, ¿no? ¿Te lo dije o no te lo dije? Nos van a meter la mano”.