Carlos Zambrano no será parte de las acciones en la revancha de Alianza Lima ante la Universidad de Chile, por las cuartos de final de la Copa Sudamericana por su expulsión en la ida, pero viajó con el plantel.

Antes de abordar el avión al país sureño, el ’Kaiser’ se dirigió al hincha blanquiazul que sueña con la clasificación en Coquimbo.

“Al hincha de Alianza Lima, que crea en el grupo, que vamos a hacer las cosas bien y vamos a tratar de clasificar a la semifinal”, comentó Zambrano.

En el encuentro de ida, jugado en Matute, el partido culminó sin goles, por lo que la serie, a jugarse este jueves 25 setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana), está abierta.

Gianfranco Chávez sería inicialista junto a Renzo Garcés en lugar del expulsado Carlos Zambrano.

