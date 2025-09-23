El defensor blanquiazul, pese a estar suspendido, viajó con el plantel que buscará la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
El defensor blanquiazul, pese a estar suspendido, viajó con el plantel que buscará la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Redacción EC
Redacción EC

no será parte de las acciones en la revancha de Alianza Lima ante la Universidad de Chile, por las cuartos de final de la por su expulsión en la ida, pero viajó con el plantel.

LEE TAMBIÉN: Con el ‘U’ vs. Cusco FC, la programación completa de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto

Antes de abordar el avión al país sureño, el ’Kaiser’ se dirigió al hincha blanquiazul que sueña con la clasificación en Coquimbo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Al hincha de Alianza Lima, que crea en el grupo, que vamos a hacer las cosas bien y vamos a tratar de clasificar a la semifinal”, comentó Zambrano.

MIRA: Julio César Uribe: “No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía”

En el encuentro de ida, jugado en Matute, el partido culminó sin goles, por lo que la serie, a jugarse este jueves 25 setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana), está abierta.

Gianfranco Chávez sería inicialista junto a Renzo Garcés en lugar del expulsado Carlos Zambrano.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC