-Dos puntos en tres fechas de la Copa Libertadores que pudieron ser más. ¿Qué dudas genera el empate ante Fluminense y la derrota frente a Cerro con goles recibidos en los últimos minutos?

No nos genera dudas. Eso lo ven desde afuera ustedes, la prensa. Y la verdad es que a veces siento que buscan desestabilizar. El equipo está trabajando de la mejor manera, hay unión y compromiso. El partido contra Fluminense se resaltó mucho, pero no todos los partidos son iguales. La realidad es que la Libertadores es un nivel muchísimo más complicado que el torneo peruano. Nosotros somos conscientes de eso.

-¿Sientes que en Paraguay no merecieron perder? Quizá un empate como ante Colo Colo en Chile era lo más justo

En Paraguay no hicimos un mal partido, incluso tuvimos para ganarlo. Pero lamentablemente hubo una desconcentración de todos y nos costó. Porque esto es así: cuando uno gana, ganamos todos. Y cuando perdemos, igual. Es algo con lo que no estoy de acuerdo, con que la prensa señale a los jugadores, busque culpables. Nosotros hicimos un gran trabajo, ellos casi no tuvieron opciones de gol.

-¿Qué piensas sobre las críticas al juego del equipo en sus partidos por Copa Libertadores?

Pero veamos desde otro ángulo. Hemos recibido dos goles en tres partidos. Son cosas que no se veían en un equipo peruano. Estamos trabajando muy bien en defensa. Hace años, cuando salíamos, los resultados eran abultados. Pero está vez estamos trabajando muy bien, concentrados. Los resultados no nos van a cambiar la mentalidad que tenemos. Como grupo estamos siendo muy positivos, sacando la mejor conclusión siempre. Somos conscientes de lo difícil que es jugar la Copa y que tenemos que ganar para seguir teniendo confianza.

-Bruno Marioni, director deportivo aliancista, ha señalado que tienen el mejor plantel del fútbol peruano. ¿Opinas lo mismo?

Si no fuera así, no estaría aquí. Uno siempre quiere estar en los mejores equipos. Comenzamos con el pie izquierdo la liga, regalamos muchos puntos, hubo muchos errores arbitrales también, algo que puede pasar porque somos humanos y nos equivocamos, pero eso también nos costó. Ahora estamos intentando remar para mantenernos arriba en la tabla de posiciones. Es complicado, pero esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Debemos seguir trabajando porque estamos en el equipo más grande del Perú.

-¿Qué opinas del VAR?

A mí nunca me gustó. Es más, solo diría palabras obscenas. Lo detesto. Creo que el fútbol cambió mucho con su llegada, perdió su esencia. Viene a traer justicia y no las pone. Una que otra vez sí, pero de diez, en cinco se equivocan. Pasa que es tecnología, claro, pero ¿quién la mira? Personas. Es lo mismo que nada porque todos tienen su perspectiva, su propio criterio. Hay cobros que para nosotros, los futbolistas, que estamos en el campo, no son y para ellos sí. Y las reglas a veces no las acatan como tiene que ser, como con las manos en las áreas. Las interpretan distinto. Es una pena porque nos perjudica mucho y es muy incómodo.

-Quedan solo cuatro partidos en el Apertura y están a siete del líder. ¿Aún piensan en pelear el título o es mejor mirar el Clausura?

Ahorita no estamos viendo la tabla, no nos enfocamos en eso. Somos conscientes que se nos complicó mucho el torneo. Pero los últimos partidos hemos ido de menos a más, no nos han marcado goles. Debemos seguir trabajando duro, esperando que se caigan los de adelante y pensando en la tabla acumulada que también suma. Creo que mientras sigamos en lo nuestro, ganando partidos, vamos a tener más opciones.

-¿Cómo calificas la temporada de Alianza hasta ahora?

El club está haciendo las cosas bien. Si analizamos, el equipo cambió casi en un 90% del año pasado para este. Hubo una reestructuración. Y, siendo conscientes, el cambio no se ve de un día para otro. Nosotros estamos trabajando para seguir mejorando. De la mano del profesor Restrepo y su cuerpo técnico, siento que las cosas están caminando poco a poco.

-¿Este año hay una desconexión con la hinchada?

No lo veo así. En el partido contra (Atlético) Grau, después de la expulsión de Jesús (Castillo), se sintió mucho el apoyo de la gente. Pese a que pocos pensaban que íbamos a remontar. Pero nosotros somos los que estamos parados en el campo poniendo el pecho y los resultados se nos están dando. Al final el fútbol es de resultados y mientras los resultados empiecen a darse, todos se suben al coche.

-¿Hay sed de revancha por una final contra la U, en el año de su centenario?

Me gustaría campeonar. No me importa si es con una final o no, o si el rival es la U o Cristal. Nunca me importó el rival. Al final de todo, lo del año pasado tampoco lo veo como un fracaso. La gente y la prensa lo vieron así.

-Pero perder una final ante el clásico rival es un golpe muy duro…

Claro, lo fue. Pero si te pones a analizar, fuimos los mejores del año y en la tabla acumulada se vio reflejado eso. Campeonamos el Apertura de lejos, caminando prácticamente. El equipo hizo muchas cosas buenas. De local perdimos solo un partido de los que jugamos en el año en el torneo local. Pero solo se habló de la final, no de lo bueno que hicimos. Es una pena que solo hablen lo malo. A mí me crucificaron. Y yo los pongo a prueba a todos: sáquenme un solo partido en el que jugué mal en la liga peruana, te aseguro que no hay. Todos los partidos en los que estuve en el campo fui el mejor, me sentí el mejor.

-Pese a sentirte el mejor, el club en un primer momento decidió que no formes parte del equipo este año. ¿Cómo pasaste de estar lejos del plantel a ser hoy el capitán?

Yo sé la calidad de persona y jugador que soy. Uno quiere estar donde se merece estar, no que te manden para acá o allá. Tuve ofertas de Argentina, Colombia, Uruguay, pero yo sentía que no era el momento. No estaba en los planes mi continuidad, por parte del club y mía.

-¿Había distanciamiento con la dirigencia en su momento?

Sí. Creo que había incomodidad porque nunca se habló cara a cara. Hasta que llegó el momento en el que decidimos hacerlo y, para beneficio de todos, se llegó a un buen puerto. Se solucionaron muchas cosas. Yo asumí mis errores y me dieron la oportunidad nuevamente.

-Hoy eres el capitán del equipo…

Sé que puedo darle mucho al club. Tengo mucho por darle porque soy hincha. Hablé con el cuerpo técnico, con mis compañeros, y me dieron la confianza que es lo que uno necesita para rendir. Y, ojo, que no hice pretemporada. Pero nunca dejé de entrenar. Salía a correr en las calles o me iba a trabajar solo. Estuve cuatro meses en los que no agarré una pelota y me metieron directo a jugar, y demostré. Yo sé quién soy, sé lo que puedo dar, confío mucho en mí.

-En estos últimos meses has hablado de tu retiro. ¿Tienes fecha establecida? ¿Qué significa disfrutar el poco tiempo que te queda?

No tengo una fecha establecida. Es complicado hacerlo. Pero sé que estoy muy cerca porque es la realidad. A los 36 o 37 se está retirando un jugador.

-¿Te entusiasma volver a la selección y pelear la clasificación a un Mundial, sabiendo que eso hará que sigas jugando hasta 2026, dos años más

Yo lo tengo claro. Yo juego para estar en la selección. Ahora hubo dos amistosos, yo recién me incorporaba en Alianza, era imposible estar. Pero sí me entusiasma volver, estar en la Copa América y pensar en campeonar, no solo ir a participar. Pero fuera de eso, lo que más me importa hoy en día es hacer las cosas bien con Alianza. En el campo uno habla por sí solo. Todo llega por su propio peso.

-¿Hablas muy seguido con el profesor Jorge Fossati?

Cuando el profe recién agarró el cargo de la selección, hablé con él. A los meses volvimos a conversar porque estaba preocupado por mi situación. Quería que esté en un equipo. Hasta que llegó el día en el que Alianza me abrió las puertas nuevamente, se lo comuniqué y estaba feliz. Me tiene muy en cuenta. Con el profe se ve, desde afuera, que hay buena química, mucho roce, comunicación, un mejor ambiente.