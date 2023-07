Alianza Lima no pudo como local ante Universitario en una nueva edición del clásico peruano, dejando un sinsabor en la afición blanquiazul y en los propios referentes del equipo equipo, como Carlos Zambrano, quien declaró luego del partido destacado de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

El zaguero nacional se pronunció luego del encuentro disputado en Matute, donde ‘íntimos’ y cremas no se hicieron daño. En diálogo con Liga 1 MAX, se mostró “incómodo” con el desarrollo y dejó una autocrítica sobre el juego del conjunto victoriano.

“El segundo tiempo lo jugamos muy mal, no tuvimos mucho la pelota. Tuvimos un juego mal visto, nos toca tratar de mejorar, venimos de dos o tres partidos de no jugar bien, nos está costando volver a ganar”, señaló.

“La ‘U’ nos dominó, duele decirlo, pero gracias a Dios no se perdió. La realidad es que no estamos jugando bien, tenemos que reconocer esto. Me incluyo porque cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos también”, añadió el central.

“Tenemos que mejorar mucho para buscar el título. Tenemos un gran plantel, las cosas no se nos están dando, buscar lo positivo, y mejorar lo que estamos haciendo mal”, sentenció.