Al igual que Miguel Trauco, el jugador Carlos Zambrano se pronunció públicamente mediante un comunicado en sus redes sociales, luego de ser fuera involucrado en la denuncia de la joven argentina sobre abuso sexual.

A través del documento, el futbolista expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y pidió que el caso sea tratado con responsabilidad y seriedad, en el marco del respeto al debido proceso.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, expresa en el comunicado.

Comunicado de Carlos Zambrano .

El zaguero, ahora separado de Alianza junto a sus compañeros Peña y Trauco, indicó que se pone a disposición de las autoridades para colaborar con el caso.

“Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos”, agregó.

Tanto Zambrano como Trauco lanzaron sendos comunicados casi al mismo tiempo en las redes sociales. Ayer, Sergio Peña decidió pronunciarse sobre lo ocurrido, negando estar involucrado en algún acto delictivo.