Carlos Zambrano rechaza propuesta de equipos argentinos y espera jugar en Uruguay.

Carlos Zambrano, exdefensa de Alianza Lima, confirmó que tuvo propuestas de equipos de Argentina, pero que no las ha aceptado debido a que “no está en sus planes” en regresar al fútbol argentino tras su paso por Boca Juniors.

En el programa Futmax League del canal L1MAX, el ‘León’ indicó que rechazó ofertas del club Lanús, así como de Racing Club e Independiente, ya que su intención es jugar en un equipo de Uruguay que disputará la Copa Libertadores.

“Me han salido unas y otras ofertas de dos equipos de Argentina, de las cuales una rechacé, era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción, pero fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es la de Uruguay porque el equipo juega Libertadores”, indicó Carlos Zambrano.

“No está en mis planes (regresar a Argentina), hasta Independiente y Racing me han llamado en su momento, para mí estar en Boca, el más grande del país, no iría a River, así me ofrezcan 10 millones”, agregó.

Zambrano se encuentra en calidad de jugador libre tras desligarse de Alianza Lima, con quien tenía contrato hasta el 2024, sin embargo, no fue tomado en cuenta por la actual dirigencia y comando técnico.