Para nadie es un secreto que Carlos Zambrano es hincha de Alianza Lima; sin embargo, lo que sí se mantenía en reserva era la razón. Pese a haber nacido en el Callao, el ‘León’ siempre proliferó ser aficionado del club blanquiazul, a pesar de no haber jugado profesionalmente en dicha institución.

El defensa central de la selección peruana asistió al programa de Movistar Deportes ‘Al Ángulo’ para ser entrevistado por los panelistas. En el segmento de preguntas de Twitter, salió el tema Alianza Lima.

El hincha le preguntó lo siguiente: ¿Por qué eres hincha de Alianza Lima?

Zambrano contestó: “Por darle la contra a mi familia. Me querían comprar la camiseta de la U como sea. A mi me llamó la atención la de Alianza Lima. Desde pequeño fue así. Hasta ahora recuerdo que me regalaron la camiseta de la U y me puse a llorar, dije que no me gusta. ‘Quiero esa, quiero esa (señalando la de Alianza Lima’”.

Carlos Zambrano contó por qué es hincha de Alianza Lima

Tras ello explicó lo siguiente: “Sinceramente, cuando regrese a Perú, quiero jugar en Alianza Lima sí o sí. No sé si termine mi carrera ahí, Cantolao también significa mucho para mí. Nunca jugué profesionalmente en Alianza, sí he jugado mucho tiempo en Catolao. Quiero campeonar con el club blanquiazul".

-Selección peruana-

El defensor también fue consultado por su regreso a la selección peruana y su convivencia con el grupo de Ricardo Gareca. Zambrano destacó la importancia de Luis Abram: “Es muy callado. Cuando yo comencé era igual. A mi me decían que los centrales debían hablar bastante, él es muy parecido. Yo le aporto con mi experiencia. Le digo que me putee si es que yo fallo, todos estamos para apoyarnos. Con su ayuda me pude mantener en la selección”.