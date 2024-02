El defensor peruano Carlos Zambrano (34) indicó que le quedan “dos o tres años más” en el fútbol profesional, y aseguró que no tiene ganas de llegar hasta los 40 años como futbolista.

En una entrevista con el canal de YouTube Serg10, que conduce el también jugador nacional Sergio Peña, el ‘Kaiser’ también recordó cómo fue su paso por Boca Juniors, cómo fueron los momentos que vivió en ese equipo y por qué decidió regresar al balompié nacional para jugar en Alianza Lima.

“Llega un momento en el que el jugador se estresa un poco, ya no disfruta. Cuando estás en el campo, te olvidas de todo y lo disfrutas, pero en el día a día, ya piensas mucho las cosas”, indicó Zambrano, quien en la actualidad se encuentra sin equipo.





“Si yo quisiera puedo jugar hasta los 40 años tranquilo, si me cuido, me pongo bien en forma, pero no tengo esas ganas de llegar hasta los 40, mis respetos para Paolo (Guerrero) por llegar a esa edad. Porque, ya está, quiero disfrutar de la familia también, tengo para dos, tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz, con tres, ya es complicado”, añadió.

Tras indicar que cumplió un sueño al jugar en un cuadro importante como Boca Juniors, Zambrano contó que decidió volver al Perú, para jugar en Alianza Lima, porque quería estar más cerca de su familia y porque ya había tenido conversaciones previas con dirigentes del cuadro victoriano.