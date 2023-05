El último lunes 15 de mayo, Alianza Lima remontó y venció (2-1) a Deportivo Municipal por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 y quedó a un paso de ganar el primer título del año. Sin embargo, este cotejo no fue ajeno a las polémicas, dado que el segundo gol de los blanquiazules se produjo en fuera de juego.

Cuando Hernán Barcos pivoteó la pelota para Carlos Zambrano, este se encontraba adelantado. El juez de línea se equivocó, dejó continuar la acción y el ‘Kaiser’ anotó el 2-1 final en el epílogo del compromiso disputado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Post partido, Carlos Zambrano atendió a los medios de comunicación y se refirió a esta acción que dio mucho que hablar en todas las plataformas. “Es una pena que los árbitros se equivoquen, sea a favor o en contra de Alianza Lima, y esperemos que corrijan ese tema. A veces nos toca vernos perjudicados por los árbitros y no por eso vamos a estar llorando. Vi la acción del segundo gol y sí es un offside claro, pero eso escapa a nuestras manos”, dijo el central.

Por otro lado, dio su análisis del partido contra los ‘Ediles’. “Pienso que este partido con Municipal lo ganamos más con ganas que con juego. De hecho que en el gol de ellos cometí un error que la puso en el ángulo. Fue algo increíble, pero gracias a Dios el equipo se repuso rápidamente al igual que yo y pude ayudar al grupo para remontar el marcador. Se nota que este grupo está bien de la cabeza. Este triunfo nos deja tranquilos pero aún nos faltan cuatro finales”, apuntó.

“La verdad que no pensé en anotar dos goles en este partido, pero tras el error cometido me fui hacia adelante para tratar de reivindicarme, y ahora ya sé la emoción que siente Hernán y Sabbag cada vez que anotan en Matute”, añadió el ex Boca Juniors.

“Me tiene sin cuidado lo que digan en la ‘U’. Me da igual lo que piensen ellos. Acá los árbitros lamentablemente han tenido errores en todos los partidos y ojalá que corrijan por el bien del fútbol peruano. Nosotros nos preocupamos en lo que haga Alianza y nos quedan cuatro finales, y quererlas ganar las cuatro, no nos podemos confiar”, sentenció Carlos Zambrano.