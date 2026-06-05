La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal ha generando reacciones en el fútbol peruano. Uno de los que se pronunció fue Carlos Zambrano, quien se refirió al nuevo destino del delantero argentino y dejó ácidas declaraciones.

Consultado sobre el fichaje del delantero argentino por Sporting Cristal para disputar el Torneo Clausura 2026, el defensor peruano dejó en claro que mantiene distancia con su excompañero de Alianza Lima. “Si tiene que llegar Hernán, bien por él, ¿no?, por su familia. Les deseo lo mejor a todos. Yo lo he dicho públicamente, no es mi amigo, pero lo respeto y nada más”, declaró.

Hernán Barcos y Carlos Zambrano compartieron camarín en Alianza Lima. Foto: Instagram

Aunque evitó profundizar sobre la incorporación del atacante al cuadro rimense, dejó en claro que el tema no representa una preocupación para él. “A mí me tienen indiferente esos temas. Quien llegue, quien no llegue, en Alianza porque soy hincha; después lo demás...”, agregó.

La relación entre Zambrano y Barcos volvió a quedar expuesta

Las declaraciones del popular ‘Kaiser’ reavivaron las versiones sobre la relación distante que mantiene con Hernán Barcos desde su etapa compartida en Alianza Lima.

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Pese a ello, Zambrano insistió en que respeta al atacante y prefirió enfocarse en los intereses deportivos vinculados al club con el que mantiene una identificación especial. “No me interesa lo que pase con la vida de los demás”, sostuvo durante su participación en el programa ‘Desvelados’.

Zambrano destacó el presente de Alianza Lima

Más allá del tema Barcos, el defensor también aprovechó para expresar su satisfacción por el reciente título conseguido por Alianza Lima y destacó el trabajo realizado por el plantel y el comando técnico. “Feliz por Alianza Lima, soy hincha aliancista. Pase lo que pase, con las cosas positivas y negativas que me han pasado, sigo siendo aliancista”, comentó.

Además, reveló que continúa manteniendo contacto cercano con integrantes del club. “Hablo con todo el grupo, hablo con el profe Pablo Guede, soy uno de los más felices también de que le hayan salido las cosas bien”, concluyó.

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