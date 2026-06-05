Resumen

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Carlos Zambrano en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)
Carlos Zambrano en Sport Boys. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal ha generando reacciones en el fútbol peruano. Uno de los que se pronunció fue Carlos Zambrano, quien se refirió al nuevo destino del delantero argentino y dejó ácidas declaraciones.

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