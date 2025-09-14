Alianza Lima cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso el pasado sábado 13 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro ‘íntimo’ sintió la ausencia de la zaga conformada por Renzo Garcés y Carlos Zambrano, suspendidos a seis y dos fechas, respectivamente.

El ‘Kaiser’ no se guardó nada y arremetió contra Universitario de Deportes y el árbitro Jordi Espinoza por su informe tras el clásico.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas”, se indignó.

“Creo que Jordi (Espinoza) se está equivocando o creo que está mintiendo, pero los árbitros tienen la de ganar. Al final, en el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. Creo que en Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros”, agregó.

🔥 "𝗠𝗘𝗝𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗨𝗘𝗡 𝗩𝗢𝗟𝗘𝗬..." 🏐



Carlos Zambrano no se guardó nada: criticó las quejas de Universitario tras el clásico, las sanciones de la FPF y el arbitraje. 😡⚖️



Además, comparó el nivel de los rivales en Liga 1 con los de la Copa Sudamericana. 🏆 pic.twitter.com/GdTDaMc4zX — Fútbol en América (@FAamericatv) September 14, 2025

Asimismo, fue consultado sobre la diferencia de Alianza Lima cuando juega en la Copa Sudamericana, el defensa de 38 años indicó a que se debe a la propuesta de los rivales.

“Es otro tipo de torneos. En Sudamericana o Libertadores, todos los equipos salen a proponer y a jugar, no a meterse atrás. Cuando vienen a Matute, la mayoría de equipos vienen a hacer su trabajo y a veces les sale bien. Pero Sudamericana, los partidos son de ida y vuelta, donde ambos equipos proponen y no se meten atrás, siempre hay espacio para los dos equipos”, finalizó.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.