Carlos Zambrano es uno de los capitanes de Alianza Lima y, además de destacar las cualidades del nuevo refuerzo blanquiazul Miguel Trauco, le restó importancia los comentarios sobre el hinchaje del zurdo futbolista.

En diálogo con la prensa, el ‘Kaiser’ le restó importancia a las declaraciones de Trauco sobre Universitario de Deportes a su llegada a Lima.

“El que juegue en Alianza no quiere decir que se cambie la camiseta. Es un profesional y tiene que matar por estos colores. He hablado con él, hay un respeto por el hinchaje, eso no tiene nada que ver”, dijo Zambrano en rueda de prensa.

“Estoy feliz por la llegada de Miguel (Trauco), nos va a servir mucho, es un tremendo jugador. Tiene una pierna zurda envidiable y se entiende muy bien con Paolo (Guerrero)”, añadió.

Alianza Lima, bajo las órdenes de Néstor Gorosito se encuentra en los trabajos de pretemporada y tiene una serie de partidos amistosos pactados antes de iniciar la competencia oficial.