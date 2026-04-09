Resumen

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Carlos Zambrano. (Foto: Alianza Lima)
Carlos Zambrano. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Carlos Zambrano rompió su silencio tras firmar por Sport Boys por el resto del 2026. El ‘Kaiser’, además, cuestionó su salida de Alianza Lima.

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