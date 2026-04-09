Carlos Zambrano rompió su silencio tras firmar por Sport Boys por el resto del 2026. El ‘Kaiser’, además, cuestionó su salida de Alianza Lima.

Como se sabe, el club ‘íntimo’ decidió separar del club al defensor tras las acusaciones por el ‘Caso Hyatt’.

“Estoy contento por la oportunidad de llegar a un equipo grande del Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys y creo que era muy especial poder llegar”, mencionó Zambrano.

“Los meses que no estuve en actividad era porque no tenía ganas de fútbol, de jugar. Cuando pasó el tema complicado y delicado, no quería saber nada del fútbol”, agregó.

Además, dejó en claro que no le gustó nada cómo los dirigentes de Alianza Lima manejaron su salida tras ser acusado de abuso sexual por una ciudadana argentina.

“Sinceramente, no me gustó para nada la salida en lo personal y cómo el club me trató en su momento. No comparto la forma en la cual salí”, lamentó.

Por último, se disculpó con la hinchada ‘blanquiazul’. “Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad. También pedirle disculpas a todos los hinchas porque no comparto la decisión ni la forma en la que salí”.