El defensor de Alianza Lima y la selección peruana, Carlos Zambrano, ofreció una entrevista a un medio local en la que reiteró que no es el más entusiasta para entrenar, pese a la importante carrera que ha construido, incluso jugando en clubes de Europa.

“Cuando lo que manda es el dinero, trabajo es trabajo (risas), yo soy de los jugadores que no le gusta ir a entrenar, pero sí me entreno bien”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“Soy flojo y vago, pero cuando es momento de entrenar, me exijo y muy bien, porque si eso no sucede no podría estar en un nivel relativamente positivo”, aclaró.

Por otro lado, se refirió a las críticas que puede recibir por parte de algunos hinchas cuando no se dan los resultados positivos que se espera.

“A mí no me duele nada. Me da todo igual. Ni las críticas buenas me van a subir, ni las malas me van a chocar. Yo tengo una mentalidad que solo me peleo conmigo mismo, porque no tengo que demostrarle nada a nadie”, apuntó Zambrano.

Como un titular indiscutible en el once de Néstor Gorosito, el defensor de 35 se enfoca en los próximos partidos de los blanquiazules que pelean por acceder a los octavos de final de Copa Libertadores.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.