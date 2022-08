“No puede ser que te ganen todas por arriba”, gritó Darío Benedetto. “Tú métete en lo tuyo y haz un gol”, respondió furioso Carlos Zambrano. Según la reconstrucción del diario “La Nación”, ese breve intercambio de palabras fue el fuego sobre la pólvora que acabó convirtiendo la manga que conectaba la cancha del Cilindro de Avellaneda con el vestuario ‘Xeneize’ en un ring de boxeo y dinamitando el “Mundo Boca”.

Todo ocurrió en el entretiempo del empate sin goles entre Boca Juniors y Racing Club por la fecha 13 de la Liga Profesional. El central peruano y el delantero argentino se fueron a los golpes al punto de tener que ser separados por sus propios compañeros y por agentes de la seguridad ubicados en ese sector. Minutos antes, aún en el campo de juego, el Pipa juntó a todos y los retó: “Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol boludo. ¡Tomen marcas!”. Una arenga que más parecía queja en contra de los defensores; Zambrano, uno de ellos.

Aún faltaban 45 minutos, pero las redes explotaron. Ya no importaba si el Racing-Boca tenía emociones en el juego. Carlos salió al campo para afrontar el segundo tiempo con el pómulo izquierdo inflamado y Darío acusaba un rasguño en el cuello, el labio hinchado y la nariz roja. ¿Era necesario mostrar esa imagen ante el mundo luego de lo sucedido? Lo recomendable hubiera sido que sean cambiados, pero el trinomio técnico que lidera Hugo Ibarra no lo consideró así y los mandó a la cancha nuevamente.

¡ATENCIÓN! Carlos Zambrano terminó el primer tiempo sin ninguna marca en su rostro y volvió al segundo tiempo visiblemente golpeado: desde el Cilindro cuentan que se cruzó con Benedetto en el vestuario.



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v3foXpo2x8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

“En Boca lamentablemente las cosas no están bien desde ningún punto de vista. Ni lo institucional, futbolístico o dirigencial. Todo se está manejando mal”, nos dice desde Argentina, Emiliano Nunia, reconocido periodista de Super Deportivo Radio para Villa Trinidad.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué”, fue lo primero que dijo Ibarra al finalizar el encuentro. “No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, debe haber discusiones”, añadió.

“Le faltaron el respeto a la historia del club. No son boxeadores sino jugadores de fútbol. Están buscando que los insulten toda La Bombonera”, mostró su molestia Juan Román Riquelme. De acuerdo a “ESPN”, cuando el ídolo y vicepresidente de la institución ‘Xeneize’ fue a la concentración del plantel alrededor de la 1 a.m. para conversar con ambos, el peruano le dijo que ya había conversado con Benedetto y el problema había quedado ahí. De hecho, según “La Nación”, en el vestuario mismo ambos futbolistas pidieron disculpas a sus compañeros.

Ayer, lunes, el plantel ‘Xeneize’ entrenó y no hubo mayores novedades respecto al caso Zambrano-Benedetto. Trabajaron con normalidad con miras al partido de este miércoles ante Rosario Central en La Bombonera. Lo que aún no se sabe es si el técnico contará con ellos para el choque.

Zambrano, una raya más…

El ‘León’ ya había vivido dos episodios polémicos desde que llegó a Boca Juniors. El primero fue cuando casi se va a la manos contra Cristian Pavón. ¿Qué sucedió? El extremo derecho argentino salió molesto del campo en un partido y tiró una botella de agua dentro de la banca de suplentes ‘Xeneize’. El líquido salpicó a Zambrano, quien reclamó de forma airada. Solo la intervención de sus compañeros impidió que el peruano y el argentino se peleen.

En otra oportunidad, Zambrano no aguantó que Franco Troyansky, jugador de Unión de Santa Fe, le dedique el gol del triunfo de su equipo a ‘La 12′, la hinchada oficial de Boca Juniors. Al final del partido, el zaguero central pechó a su rival y provocó que ambos planteles se encaren frente a las cámaras de televisión.

El tercer episodio de Zambrano lo vivió la noche del último domingo contra el ‘Pipa’, que le reclamaba mayor entrega a sus compañeros contra Racing. El ‘León’, que recibió 4 puntos de calificación por parte del Diario Olé, salió al frente a frenar las críticas del delantero. Valga la curiosidad, Benedetto tiene tatuada la palabra “lealtad” en la cabeza, la misma que el ‘León’ removió usándola de saco de boxeo.

¿Cuándo acaba su contrato con Boca y qué posibilidades tiene de jugar por Alianza?

En febrero de 2020, Carlos Zambrano se convirtió en nuevo jugador de Boca Juniors. Más allá de su poca continuidad en ese momento, su llegada causó gran expectativa por lo que había mostrado con la selección peruana. Y firmó un contrato por tres años; es decir, hasta fin de 2022.

El ‘León’ acaba su vínculo con el ‘Xeneize’ este año y, de acuerdo a lo que nos mencionan diversos periodistas que cubren al club, todo hace indicar que no continuará. De hecho, se espera que varios futbolistas salgan para que el 2023 empiece con una reconstrucción casi total del plantel.

Partido complicado pero "La Entrega"del grupo no es negociable

“Estoy a un paso del retiro. A nivel del fútbol es complicado. Mi familia me dice ‘no, tienes para más’. Pero llega un momento en que el cuerpo te pide parar, descansar”. Carlos Zambrano había sorprendido a todos en mayo cuando se viralizaron sus declaraciones. Sin embargo, el central luego salió a aclarar su situación y comentó su deseo de volver al fútbol peruano.

“Aún tengo en la cabeza jugar en algún equipo de Perú. (…) Quisiera jugar en mi país, un par de años jugar en Alianza o en Cantolao, porque me inicié ahí, si es que se mantiene en primera. Es el sueño que aún me falta vivir”, había comentado en otra oportunidad.

De hecho, distintas fuentes confirmaron a El Comercio que el club del que se habla por los alrededores de La Bombonera y que vinculan al ‘León’ es Alianza Lima. El elenco blanquiazul tendría en mente reforzar su defensa para el 2023 con Zambrano.