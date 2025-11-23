Carlos Zambrano fue expulsado en el partido entre Alianza Lima y UTC tras un polémico choque con el árbitro Julio Quiróz. La acción ocurrió en los últimos minutos del primer tiempo: luego de que se señalara un penal en contra de Alianza, el defensor se interpuso en el camino del juez, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y su expulsión.

La decisión sorprendió por lo fortuito del contacto, que Zambrano argumentó que no fue intencional, pero el árbitro mantuvo su postura incluso tras una revisión del VAR.

Tras el final del partido, mediantes sus redes sociales, Zambrano expresó su molestia por la expulsión recibida. “Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir”, expresó el ‘Kaiser’.

“La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia”, aseveró vía Instagram.

Carlos Zambrano y la molestia por expulsión en Alianza Lima. (Foto: Instagram)

Con esta roja, el ‘Káiser’ se perderá el primer partido de los playoffs de la Liga 1, un golpe importante para Alianza Lima en un momento clave de la temporada.