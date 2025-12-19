Carlos Zambrano, referente de Alianza Lima, confirmó que sostuvo una reunión con el nuevo director técnico Pablo Guede, en la que el entrenador argentino dejó en claro cómo será su línea de trabajo dentro del plantel para la temporada 2026. El defensa central reveló que Guede ya estaba al tanto de todo lo sucedido en la interna del equipo la temporada pasada y habló sin rodeos con los jugadores sobre lo que espera de ellos.

En conversación con la prensa, Zambrano admitió que la temporada 2025 estuvo marcada por problemas fuera de la cancha, algo que terminó afectando el rendimiento del equipo: “Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el put**** que había pasado. Nos la puso clara, no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no se van a permitir”, declaró el ‘Káiser’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El experimentado defensor reconoció además que tanto él como sus compañeros son conscientes de sus fallas en ese aspecto: “Somos conscientes de que hemos metido la pata y nos costó el año. El profe ya sabe que desde este 2026 vamos a empezar muy intenso”, agregó, subrayando el compromiso del grupo de dejar atrás los tropiezos y enfocarse en los objetivos deportivos.

Con estas declaraciones, Zambrano y el cuerpo técnico buscan marcar un punto de inflexión para la próxima campaña, en la que Alianza Lima aspira a pelear tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2026, comenzando con la fase previa del torneo continental.