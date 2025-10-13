Alianza Lima quedó lejos de la pelea por el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y uno de sus referentes, Carlos Zambrano, reconoce la irregularidad del equipo blanquiazul, pero confía en darle vuelta a la situación.

Al culminar los entrenamientos de este lunes, el ‘Kaiser’ remarcó que en el fútbol mandan los resultados y buscarán los tres puntos en la próxima jornada.

“Estamos entrenando a conciencia de cara al difícil partido que tenemos ante Sport Boys. Estamos muy concentrados en lo que queremos hacer. Lamentablemente, venimos de una mala racha, pero esto es fútbol”, dijo en declaraciones a América Deportes.

“Tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado, ya que mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, añadió el experimentado defensor.

Por otro lado, se refirió a sus constantes expulsiones y las críticas a su desempeño por dejar en inferioridad numérica a los dirigidos por Néstor Gorosito.

“Ya hablé con ellos (plantel), pasó mucho tiempo, así que todo muy tranquilo. Y como lo dije, siempre el apoyo de mis compañeros está, y es lo que más me interesa, lo de afuera no les presto atención”, finalizó.

