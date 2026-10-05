Carlos Zambrano se refirió al recambio generacional de la selección peruana y consideró que el proceso será complicado para la ‘Bicolor’. El defensor de Sport Boys destacó la importancia de respaldar a los futbolistas que asumirán protagonismo en el equipo nacional.

“Va a ser un momento muy duro para la selección por el recambio. Lo importante es apoyar, porque ahora son amistosos y en las Eliminatorias será todavía más difícil”, señaló Zambrano.

El experimentado defensor también pidió paciencia con el nuevo grupo de jugadores que tendrá la responsabilidad de representar al Perú en los próximos compromisos internacionales.

“Hay que respaldarlos en todo momento, porque es el grupo que tenemos”, agregó el zaguero de Sport Boys.