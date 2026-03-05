Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron parte del grupo de los separados por Alianza Lima tras la denuncia por violación. (Foto: Composición)

El acuerdo cerrado

Las conversaciones entre todas las partes involucradas en la negociación empezaron a realizarse desde la semana anterior. Tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco habían recibido sondeos -no ofertas formales- para poder jugar en equipos del interior y del extranjero, pero ninguna llegó a convencerlos desde lo económico y deportivo.

Sport Boys, con Martín Noriega como administrador del club, tiene el objetivo de hacer un plantel más competitivo este año y levantar las aspiraciones del equipo. Por tanto, apuntó alto para poder contar con ambos exjugadores de la selección peruana.

Uno de las principales razones a favor es que se trata de un equipo de la capital, lugar donde ambos jugadores ya venían desarrollando su vida profesional y personal. Además, desde lo económico pudieron ponerse de acuerdo rápidamente considerando que otras ofertas eran menores o que, en caso de ser mayores, no ofrecían la comodidad de jugar en el Callao.

Por tanto, el último miércoles, Noriega pudo arreglar un acuerdo de palabra con el entorno de Zambrano y Trauco para que ambos jugadores puedan llegar al puerto. Sin embargo, para formalizar dicho trato, era necesario que los jugadores lean todas las condiciones estipuladas en el contrato y las acepten.

Cláusulas de cuidado

Como se sabe, tanto Carlos Zambrano como Miguel Trauco y Sergio Peña tienen una investigación abierta en Montevideo por el presunto abuso sexual hacia una joven argentina. Por tanto, los tres jugadores serán citados y, en su momento, sancionados en caso así la justicia lo determine.

Por tanto, Sport Boys ha querido tomar recaudos considerando sus situaciones legales poniéndose en el contexto de que no está descartado que los jugadores deban viajar por un tiempo prologando o que, incluso, puedan ser sentenciados.

Además de estos recaudos, también han considerado los antecedentes de ambos jugadores sobre las indisciplinas durante la competencia. Según pudo conocer El Comercio, estas condiciones también están estipuladas expresamente.

Si bien desde Sport Boys indican que los jugadores estarán de acuerdo con todas las regulaciones, lo certero es que las firmas aún no están estampadas. Sin embargo, es altamente probable que se concrete formalmente el acuerdo en las próximas horas.

