Fernanda Huapaya

A casi un mes y medio de ser separados indefinidamente de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya tienen todo listo para volver a fichar por un equipo: Sport Boys. Los futbolistas, quienes fueron denunciados por presunto abuso sexual en Montevideo, ya llegaron a un acuerdo de palabra con la institución ‘rosada’ por toda la temporada 2026. Sin embargo, según pudimos conocer, las firmas dependerán de la aceptación de ciertas condiciones que tienen que ver con sus situaciones legales y personales.

