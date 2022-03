Conforme a los criterios de Saber más

Las denuncias por violencia de género nunca deberían pasar a segundo plano, pero es lo que no deja de suceder en el fútbol peruano. Antecedentes de ese tipo en el medio local existen más de una vez. Lo de Andy Polo es solo un caso más a la lista que no debería pasar desapercibido como muchos otros. Al extremo de 27 años le cerraron las puertas en la MLS de Estados Unidos, pero se le abrieron otras en nuestro país. Y la indignación de los hinchas, teniendo en cuenta todo el contexto, no cesa. Esta es la cronología de un polémico fichaje en la Liga 1 que ha tenido hasta la postura del Ministerio de la Mujer.

Todo inició el 8 de febrero del 2022, cuando Génesis Alarcón, aún esposa de Polo, hizo pública su denuncia por violencia familiar contra el jugador . La mujer se presentó ese día en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y contó los detalles de las agresiones que sufrió en varias ocasiones por parte del futbolista.

Alarcón, con audios e imágenes que se difundieron como pruebas en el programa de Magaly, reveló que no solo ella padeció violencia psicológica y física, sino también sus hijos, que incluso -asegura- estuvieron desamparados por un tiempo.

“Él lo único que hizo cuando llegamos fue comprar víveres hace más de un mes, y no me dejó nada en efectivo. Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía cómo movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas”, contó.

La respuesta inmediata del Portland Timbers y la MLS

Tras hacerse pública la denuncia, Portland Timbers notificó esta situación a las oficinas de la Major League Soccer (MLS) y, al día siguiente, el 9 de febrero, la liga estadounidense decidió suspender de toda actividad con su equipo a Andy Polo por las fuertes acusaciones de violencia doméstica en su contra . La resolución se dio con efecto inmediato a la espera de los resultados de la investigación.

Como respuesta a ello, el 10 de febrero Andy Polo decidió dar su descargo y se excusó al señalar que las acusaciones de su esposa fueron declaradas infundadas anteriormente. Incluso, la revictimizó y sostuvo que ella solo quería obtener el 60% de sus ingresos como futbolista a través de esas denuncias. Esto luego fue refutado por Alarcón, quien afirmó que no quería el dinero del jugador y que se había casado por bienes separados para evitar que se hable de una situación de conveniencia.

El futbolista de 27 años también aseguró que no tiene ninguna relación conyugal con Génesis Alarcón desde el 2019 y negó rotundamente haber abandonado a sus hijos.

Andy Polo envió comunicado refiriéndose a la denuncia de agresión de su expareja. (Foto: Difusión)

Horas después, el Portland Timbers publicó un nuevo comunicado en el que informó la rescisión definitiva del contrato de Polo, lamentando, además, no haber decidido su salida de inmediato al haber tomado conocimiento de nuevos detalles de maltratos. “Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, señaló el club.

Los Timbers también dieron a conocer en su anuncio que sabían de “una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citara a Polo por acoso . Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía”.

Portland Timbers statement on Andy Polo: https://t.co/WobHxWeimw — Portland Timbers (@TimbersFC) February 10, 2022

Al conocer la noticia de su despido, el futbolista volvió a dar su descargo en su Instagram oficial. “Alegando a este comunicado, quiero empezar pidiendo disculpas al club y todas las personas involucradas en ese tema. Cada pauta mencionada en este comunicado tiene pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre mi vida personal”, dijo.

Además, pese a la denuncia por violencia y las declaraciones de su expareja sobre maltratos físicos, dijo que se “encuentra tranquilo” y “por el respeto que se le guarda (a Génesis Alarcón) al ser mujer y principalmente por ser madre de (sus) hijos” no hará ningún comentario y procederá vía legal.

Tras su salida de Portland Timbers, Andy Polo dio su descargo acerca de lo sucedido mediante su cuenta oficial de Instagram.

El seguimiento del caso

Desde entonces, el futuro de Andy Polo quedó en el aire. Sin equipo y con la reputación por los suelos, difícilmente podía encontrar un nuevo destino. Casi todas las puertas se le cerraron. Por su parte, Portland Timbers vio perjudicada su imagen por no haber actuado en el momento indicado. Los aficionados no quedaron contentos con la dirigencia del club.

De hecho, el 12 de febrero la barra oficial Timbers Army se pronunció sobre la situación de Andy Polo y criticó la falta de transparencia del equipo estadounidense con el caso, que pudo solucionarse anteriormente.

“La violencia doméstica y el abuso no deben tolerarse en ningún nivel en la organización de Timbers and Thorns ni en la sociedad en general. Dada la información que ha salido a la luz en los últimos días, nos mantenemos firmes en nuestro llamado a la rendición de cuentas y la transparencia de la oficina principal de Timbers and Thorns”, publicaron.

El 18 de febrero, la MLS abrió una investigación a Portland Timbers, al considerar que no se manejaron bien las denuncias de Génesis Alarcón contra Andy Polo. Para ello, la liga estadounidense contrató a un despacho externo de abogados con el fin de aclarar todo.

“Portland Timbers dan la bienvenida a la revisión de Major League Soccer sobre el manejo de la queja de Andy Polo de mayo de 2021 y cooperarán plenamente”, respondió el club en un comunicado.

Así, el caso ha continuado en investigación y, el 1 de marzo, Génesis Alarcón presentó una demanda civil por violencia doméstica contra Andy Polo en Estados Unidos, la cual sigue su curso . “Los procedimientos legales no han sido desestimados”, comentó el abogado de la mujer a Ryan Clarke, según compartió la información el periodista Nick Negrini.

Andy Polo y la demanda federal por violencia doméstica en Estados Unidos que fue presentada la semana pasada.



“Nuestra denuncia de violencia doméstica contra el Sr. Polo está activa; los procedimientos legales no han sido desestimados”, dice el abogado de Alarcón a @RyanTClarke pic.twitter.com/4pOB2vjsNk — Nick Negrini (@NickNegriniG) March 9, 2022

Más tarde, el 4 de marzo, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda interpuesta por Génesis Alarcón contra Andy Polo por prestación de alimentos de sus dos hijos, según informó Magaly Medina en su programa.

La presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ reveló que la jueza a cargo del caso resolvió una asignación anticipada de alimentos a los hijos del futbolista de 2600 dólares, lo que debía ser depositado a la cuenta de la madre.

Su regreso a Universitario

En vísperas del Día de la Mujer y a un día del cierre del mercado de pases, este Diario pudo conocer que Polo llegó a un acuerdo con Universitario para disputar la Liga 1 2022. La noticia de su posible fichaje desató la controversia (y con justa razón), no solo por el momento en que se realiza, sino por el mismo hecho de contratar a un jugador con graves acusaciones legales.

Cuatro días después, el 11 de marzo, la ‘U’ confirmó, a través de un comunicado oficial, el regreso de Andy Polo al club después de casi seis años y aclaró tener pleno conocimiento de la situación legal del jugador.

“Para dicha contratación, se valoró la información que actualmente obra en los órganos de justicia del Perú y Estados Unidos, la misma que reveló que todo proceso penal se encontraba archivado. Por ello, el club optó por contratar los servicios del jugador”, apuntó la institución deportiva.

📑 Comunicado a la opinión pública sobre la contratación del futbolista Andy Polo. pic.twitter.com/ywtdOJgL2b — Universitario (@Universitario) March 12, 2022

Gran parte de la afición crema ha quedado descontenta con el fichaje de Andy Polo. Incluso, en el partido contra Cienciano del 12 de marzo, un grupo de hinchas mujeres de la ‘U’ se hizo presente con pancartas en el Estadio Monumental para manifestarse en contra de la llegada del extremo de 27 años.

“Asolapar violencia es silenciar a la víctima. ¡Génesis, te creemos!”, “Nuestros colores no son para cualquiera, menos para quien a su mujer le pega”, “Si tocan a una, respondemos todas, yo te creo mujer”, “Mujeres cremas contra la violencia machista”, fueron algunos de los mensajes.

Mujeres hinchas de Universitario se oponen a la contratación de Andy Polo, denunciado por agresión contra su esposa, en el Estadio Monumental.#Universitario #AndyPolo #ViolenciaDeGenero #8M pic.twitter.com/g3Aa3mVS6D — La Quinta (@La_Quinta___) March 13, 2022

Más pruebas y presentación oficial

El mismo día de la confirmación del fichaje de Polo, el medio ESPN reveló unos audios -proveídos por el abogado de Génsesis Alarcón, Michael Fuller- en los que una supuesta representante de los Timbers intenta presionar a la mujer de 27 años para que no denuncie al jugador. “Por supuesto, esperamos que diga que no, que no [quiere presentar cargos]”, se oye decir.

Ya anteriormente, en una entrevista con el mismo medio, Génesis había revelado que los dos representantes del club estadounidense que la visitaron le aseguraron que ella y sus dos hijos tendrían alojamiento y comida a cambio de que no realice una causa penal contra Polo.

“Me iban a ayudar y se asegurarían de que mis hijos y yo no nos quedáramos en la calle (...) Iban a asegurarse de que Andy fuera responsable de mí y de mis hijos, pero nunca sucedió. Me dijeron que sería a cambio de no presentar cargos”, sostuvo.

Los problemas de Andy Polo, que harto ruido están haciendo en 🇵🇪, también traen larga cola por acá 🇺🇸: antes de despedirlo, los Timbers -a través de una representante- presionaron a Génesis Alarcón para que no denunciara al jugador por violencia doméstica.https://t.co/PxdTtgJ704 — Liliana Michelena (@lilimichelena) March 12, 2022

La noche del 12 de marzo, Andy Polo llegó a Lima para unirse a Universitario y, a los días siguientes, el futbolista -a través de sus representantes legales- envió una carta notarial a su todavía esposa Génesis Alarcón , la cual fue divulgada en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El comunicado de su exclub Portland en el que indican que tenían conocimiento de las agresiones de Polo contra Alarcón, además de los audios que ella muestra, no parecen ser suficientes para el jugador, quien afirma que la prensa -“sin prueba alguna”- lo identifica como “un ser violento y machista”. Según él, nunca ejerció violencia física ni psicológica contra su expareja.

De la misma manera, Polo envió una carta notarial a la conductora Magaly Medina, pidiéndole que se rectifique públicamente de sus declaraciones; de lo contrario, tomará medidas legales “para proteger sus derechos constitucionales”.

El reciente 21 de marzo, el nuevo fichaje de Universitario dio una entrevista con el programa ‘Día D’, en el que contó su versión y negó nuevamente cualquier tipo de agresión a sus esposa y sus hijos. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No, no soy un agresor, y a mis hijos tampoco”, señaló.

Ese mismo día, el club crema presentó oficialmente a Andy Polo como su nuevo jugador. “Bienvenido nuevamente a tu casa”, publicó la ‘U’ con un emotivo video. Celebraban en la cancha lo que otros denunciaban en las calles.

Horas después, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Génesis Alarcón volvió a aparecer en escena y reveló unos nuevos audios en el que se le escucha pedir al jugador que pare con la violencia física ejercida hacia ella delante de sus hijos.

Universitario de Deportes debe salir a disculparse y separar definitivamente a Andy Polo del club. Que atrocidad. O saldrán a decir que "lo determinará la justicia". QUE MAS PRUEBAS QUIEREN pic.twitter.com/1qshvbAu5v — Alondra (@lucidezoe) March 22, 2022

Tras la difusión de estos audios, a través de un comunicado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó Universitario que tome cartas en el asunto con la situación de Andy Polo, ya que “ser futbolista, deportista o tener fama jamás debe ser un pretexto para justificar, tolerar y normalizar la violencia contra la mujer”.

“Exhortamos al club Universitario de Deportes a tomar acciones inmediatas en relación a la lamentable situación de violencia expuesta ayer en medios periodísticos y que involucra directamente a Andy Polo”, añade.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables#HazLaDiferencia #FrenaLaViolencia pic.twitter.com/7Ysqeoxfn1 — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 22, 2022

Más pruebas siguen saliendo a la luz y Universitario, más allá de dar un paso al costado, está ilusionado con lo que Andy Polo le puede aportar a nivel deportivo durante la temporada. Está bastante claro que el extremo crema tiene el respaldo de Jean Ferrari, administrador del club, por lo que -por ahora- no tendría muchos problemas para continuar su carrera en el fútbol peruano, a menos que finalmente sea sentenciado.

