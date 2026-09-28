Caso Héctor Cúper en Universitario EN VIVO: novedades y últimas noticias del futuro del entrenador
Hay maneras de perder en el fútbol, pero ese partido significó una final para Universitario. Los cremas llegaron como líderes del Torneo Clausura con 20 puntos, dos más que su rival de turno. Para Garcilaso, también era una final, un rival directo a vencer. Y jugaron ese compromiso como tal.
Nadie pensó en un resultado de esa naturaleza. En el segundo tiempo, Castelli marcó el cuarto gol para Garcilaso y sentenció a la U a una derrota vergonzosa. No hubo garra, no hubo rebeldía ni solución dentro de la cancha.
Los cuestionamientos se centraron en el mal funcionamiento del equipo y la poca capacidad de reacción para solucionar lo que ocurría en el campo de juego. En apenas 19 minutos, la U ya perdía 3-0 ante Garcilaso.
El detonante fue el resultado en Cusco ante Deportivo Garcilaso. En aquel partido, Universitario perdió 4-0 ante los cusqueños y fue el centro de críticas que apuntaron hacia Héctor Cúper como el principal responsable.
Hoy es un día clave para conocer qué pasará con el comando técnico que encabeza Héctor Cúper, quien en los últimos días se ha puesto en duda su continuidad al frente del equipo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto sobre el futuro de Héctor Cúper en Universitario de Deportes.
El 4-0 le permitió a Garcilaso tomar el primer lugar del Torneo Clausura con 22 puntos y desplazar a Universitario a la segunda posición tras la fecha 10. Así está la pelea por el primer lugar y ese fue el detonante para poner el centro de las críticas contra Cúper y los jugadores.