A continuación, tres puntos sobre el camino que puede tener la situación de Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo, desde un mutuo acuerdo hasta llevar el caso a la FIFA y a la vía civil, las condiciones que deben darse para cada caso.

Vallejo considera a Paolo parte de su plantel

La Universidad César Vallejo sabe que tiene que reforzar su ataque y Paolo era la opción que no solo le ofrecía goles en el campo, también exposición mediática y ganancias por sponsors. Por eso, el cuadro poeta no aceptó la renuncia del jugador y por el contrario lo conminó a presentarse hoy en la Villa Poeta, tal como lo explicó en un comunicado la noche del domingo.

“Él es un jugador dentro de la plantilla de 28 jugadores profesionales que tenemos. Tiene una relación contractual vigente con el club”, explicó el mismo Richard Acuña, presidente del club, el pasado fin de semana.





A Paolo le han comprado los boletos Río-Lima-Trujillo para arribar hoy al mediodía a la ciudad norteña. Lo que se sabe es que Paolo no tomará dicho vuelo ya que no desea jugar en Vallejo luego de las amenazas que recibió él y su familia. Por eso el último jueves presentó su carta de renuncia.

Ante todo lo que ha generado el caso, en Trujillo no quieren quedarse sin gol y ya piensan en otros refuerzos. “Esperamos a un ‘9′ que no llegó y parece que no va a llegar. Estamos buscando una posibilidad de todas maneras, (tal vez) un extranjero. El tiempo es corto”, dijo el técnico Roberto Mosquera en conferencia de prensa tras el 1-1 ante Huancayo la noche del domingo en el Mansiche.

Los pasos que debe seguir Guerrero

Hoy Paolo es jugador de Vallejo por el contrato que firmó el pasado 2 de febrero. Su renuncia no ha sido aceptada, por lo que debe esperar 30 días para pedir ante la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF el término de su contrato. Pero debe esperar ese periodo por ley, por lo que el tiempo no lo ayuda, ya que, para la quincena de marzo, los mercados de las ligas sudamericanas ya estarán cerradas.

“Lo que puede pasar ahora es que Paolo y Vallejo lleguen a un acuerdo. Es derecho del club pedir una indemnización”, nos comenta Jhonny Baldovino, abogado especializo en materia deportiva.

El tema tiene que ir a la mencionada Cámara por tratarse de un vínculo deportivo, este no puede ser visto por la justicia civil. Mientras, por ser un problema entre dos partes peruanas, tampoco puede intervenir la FIFA.

VIDEO RECOMENDADO Richard Acuña confía que Paolo Guerrero respetará contrato con Vallejo

Lo que ayudaría a que Paolo pueda jugar pronto es que encuentre una oferta de un club del exterior. Ahí recién Paolo puede ser liberado con un permiso excepcional del máximo ente del fútbol mundial. “La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA pedirá que se entregue el transfer al club extranjero, pero deja a cargo el derecho de Vallejo de demandar a Paolo y al equipo ante la Cámara de Disputas de la FIFA, que resolverá y en segunda instancia se puede llegar al TAS” , explica Baldovino.

Por ahora solo se sabe de una posibilidad de que Peñarol llame al delantero. Sin embargo, ante esa opción, Vallejo puede exigir que se negocio de club a club, ya que son ellos dueños de la carta pase.

¿Vallejo puede denunciarlo ahora?

Paolo se mantiene en la idea de no presentarse. Faltará hoy y los siguientes días a lo entrenamientos y no cumplirá el contrato que tiene firmado. Pero Deporte Total pudo saber que Vallejo no accionaría alguna medida aún ya que lo que estaría esperando es que se cierre el mercado de pases de Perú (26 de febrero) para luego ver la forma de negociar la salida del jugador.

Los norteños también tendrían que esperar un plazo para denunciar a Paolo ante la Cámara de Disputas de la FPF, y ahí podrá exigir la reparación por gastos cuantificables, como gastos en compra de pasajes, alquileres y demás. E n cuanto a un posible reclamo por temas comerciales, como sponsors perdidos, daños contra la imagen, eso es lo único que puede demandar en la vía civil.

“Vallejo va a esperar a que pasen los días a ver si Paolo cumple o no, porque no lo puede despedir. Luego puede demandarlo ante la cámara”

Jhonny Baldovino

En redes sociales se han multiplicado las voces al respecto. Para el abogado César Nakasaki, la Vallejo debe dejar libre a Paolo, pero cobrando una penalidad. “La Vallejo no puede obligar a jugar a Paolo Guerrero, debe resolver el contrato. Es su derecho evaluar si exige una indemnización, pues el factor inseguridad no justifica incumplimiento de contrato y daño ocasionado a la institución”, tuiteó el conocido abogado.

Estimado, ningún empleador puede obligar a una persona a "trabajar". Pero existe un procedimiento legal que se debe seguir. En el caso de Paolo es sencillo, el DL 728 lo obliga a renunciar con 30 días de anticipación o, en todo caso, pedir que se le exonere de dicho plazo. La UCV… — Fredy Copari (@Fcopari) February 19, 2024

Respecto al monto de indemnización que tendría que pagar Paolo, el mismo club aseguró que no han hablado en ningún momento al respecto, desmintiendo las cifras millonarias que cierta prensa maneja. Sobre ello opinó el especialista argentino en derecho deportivo Marcelo Bee. “La parte que incumple un contrato debe pagar una indemnización a la otra de acuerdo con el daño sufrido en base al principio de la estabilidad contractual. El proceso del cálculo no debe llegar a una compensación por encima del daño causado”, publicó en redes sociales.

Hoy Trujillo espera a Paolo y él no llegaría, extendiendo esta novela por un capítulo más que no se sabe hasta cuándo puede durar.

VIDEO RECOMENDADO Alianza Lima: esto dijo Bruno Marioni sobre la posibilidad de contar con Paolo Guerrero

