Universitario Femenino anunció el fichaje de la delantera colombiana, Catalina Usme, para reforzar a las “Leonas” en la presente temporada. Su llegada es considerada un hecho histórico para el fútbol femenino peruano, ya que se trata de una jugadora de talla internacional y con un amplio recorrido en el más alto nivel. La presentación de Usme generó gran expectativa entre los hinchas cremas y seguidores del balompié femenino.

Usme es la máxima goleadora histórica de la selección colombiana, con 65 goles oficiales, y también ostenta el récord como máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina, con 37 tantos. Llega a Universitario tras su paso por el Galatasaray de Turquía y después de destacar en la Copa América Femenina 2025, torneo en el que llevó a Colombia hasta la final frente a Brasil. Su experiencia internacional es uno de los puntos más valorados por el club crema.

En su trayectoria, ha conquistado títulos con América de Cali, incluyendo las ligas profesionales femeninas de Colombia en 2019 y 2022. Con la selección, ha sido subcampeona de la Copa América Femenina en cuatro ocasiones, máxima goleadora del torneo en 2018 y ha disputado tres Mundiales y dos Juegos Olímpicos. Además, logró medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y plata en Guadalajara 2011, consolidándose como una referente del fútbol sudamericano.

Conocida como “La Tigresa”, Catalina Usme aportará liderazgo, jerarquía y una zurda temible al ataque de Universitario. Su fichaje refuerza las aspiraciones del equipo no solo en el ámbito nacional, sino también en el plano internacional. Para el club, su incorporación es una muestra del compromiso por seguir elevando el nivel del fútbol femenino en el Perú.

