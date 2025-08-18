Catalina Usme, histórica capitana y máxima goleadora de la selección colombiana, fue presentada como nuevo fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2025, marcando una incorporación emblemática para la Liga Femenina peruana. A sus 35 años y tras su paso por el Galatasaray (Turquía), donde incluso disputó la Champions League femenina, llega al club crema para reforzar el equipo en el Torneo Clausura, generando gran expectativa entre los aficionados.

Su fichaje es considerado el más importante en la historia del equipo femenino de Universitario, pues Usme acumula logros sobresalientes: es la máxima anotadora de la selección Colombia con 65 goles oficiales, la goleadora histórica de la Copa Libertadores Femenina (37 tantos) y ha participado en tres mundiales, dos Juegos Olímpicos y cuatro finales de Copa América Femenina. Además, suma títulos con América de Cali (ligas colombianas 2019 y 2022) y medallas en Juegos Panamericanos.

𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗜𝗥 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦, «𝗖𝗔𝗧𝗔» 🔥🇨🇴#ConLasLeonasHastaElFinal

La presentación oficial fue realizada con gran entusiasmo por parte del club y sus seguidores. Universitario utilizó sus redes sociales destacando su capacidad goleadora, experiencia y liderazgo: “Poderío y goles para las Leonas”, fue el lema elegido para darle la bienvenida. Su llegada no solo apunta a reforzar el ataque, sino también a elevar la jerarquía del plantel femenino y del fútbol femenino en el Perú, demostrando una apuesta seria por figuras de nivel internacional.

La conexión con el comando técnico refuerza aún más su incorporación: Catalina trabajó previamente con Universitario durante la Copa América Femenina, gracias a su hermano, Andrés Usme, técnico del equipo crema, quien facilitó su integración al plantel. Además, su arribo impulsa las aspiraciones del club de luchar por el título nacional y competir en torneos internacionales, confiando en su liderazgo para guiar a las “Leonas” hacia la gloria.

